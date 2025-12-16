Nowy gracz uderza w sieci komórkowe. Revolut Mobile już dostępny w Polsce

Revolut uruchamia w Polsce nową usługę telekomunikacyjną Revolut Mobile. To właśnie nasz kraj jako pierwszy otrzymuje dostęp do oferty, która może wywołać spore zamieszanie na rynku operatorów komórkowych. Fintech przygotował nielimitowane rozmowy i SMS-y, duże pakiety danych, brak stałych umów oraz obsługę eSIM.

Revolut Mobile

Pilotaż Revolut Mobile wystartował w lipcu. Wtedy klienci w Polsce mogli zapisywać się na listę oczekujących. Teraz osoby z pilotażu otrzymały dostęp do usługi. Firma nie zdradza, ilu ich dokładnie jest, ale mowa o tysiącach użytkowników. Łącznie z Revoluta w Polsce korzysta około 5 mln osób.

Nowa oferta pozwala zachować dotychczasowy numer telefonu lub wybrać zupełnie nowy, nadany przez Revolut Mobile. W ramach pakietów klienci otrzymują nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także pakiety danych 50 lub 200 GB. Internet działa również w roamingu w EOG, a całość jest dostępna bez konieczności podpisywania długoterminowych umów.

Revolut Mobile umożliwia aktywowanie do trzech dodatkowych numerów w ramach jednego planu, przy czym ceny zaczynają się od 10 zł. Dostępna jest także opcja numeru spersonalizowanego oraz VIP, za który trzeba zapłacić 50 zł.

Wirtualny operator

Usługa działa w modelu MVNO, czyli wirtualnego operatora. Revolut współpracuje w tym zakresie z 1Global, pełniącym rolę pośrednika. Dzięki temu użytkownicy mają do dyspozycji eSIM, WiFi Calling oraz dźwięk HD+, a sama usługa korzysta z zasięgu sieci Play. Aktualne wykorzystanie pakietów i kontrola limitów odbywają się bezpośrednio w aplikacji Revolut.

Po aktualizacji szczegółów oferty wiadomo, że Revolut Mobile będzie oferował dwa główne pakiety. Pierwszy, za 25 zł miesięcznie, zapewnia nielimitowane rozmowy i SMS-y (także w EOG), 50 GB internetu w Polsce oraz 7 GB w roamingu na terenie EOG. Drugi, za 45 zł, obejmuje nielimitowane rozmowy i SMS-y w EOG, 200 GB danych w kraju oraz 13 GB w roamingu w EOG. Maksymalna prędkość transferu danych to 80 Mb/s.

W ramach usługi dostępna będzie także sieć głosowa, przekierowanie połączeń, NordVPN oraz Messaging Pass. Ten ostatni pozwoli korzystać z komunikatorów, takich jak WhatsApp, Messenger czy Telegram, przy niższej prędkości 16 kb/s, aby pozostać w kontakcie nawet przy ograniczonym transferze. Użytkownicy, którzy zdecydują się na nowy numer, otrzymają numerację zaczynającą się od ciągów 456 1xxxxx lub 456 2xxxxx.

