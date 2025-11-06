Rewolucja w Revolucie. Nowe opłaty, limity i ważny termin dla użytkowników

Revolut poinformował klientów o dużych zmianach w usługach związanych z kryptowalutami. Spółka Revolut Digital Assets Europe Ltd uzyskała licencję MiCA przyznaną przez cypryjskiego regulatora CySEC. To ogólnoeuropejski standard regulacyjny dla rynku krypto, który – jak podkreśla firma – ma zwiększać bezpieczeństwo i przejrzystość. W praktyce jednak nowa licencja oznacza dla użytkowników szereg modyfikacji, w tym limitów i dodatkowych opłat.

Zmiany w działaniu platformy

Najistotniejsza korekta dotyczy modelu działania platformy. Do tej pory Revolut pełnił wyłącznie rolę pośrednika w handlu aktywami cyfrowymi. Po zmianach stanie się bezpośrednią stroną transakcji – użytkownik będzie handlował z samym Revolutem, który wykorzysta własny kapitał oraz własną infrastrukturę handlową Revolut X. Odejście od pośrednictwa oznacza również, że procesy rozliczeniowe będą prowadzone w oparciu o wewnętrzną platformę.

W korespondencji do klientów Revolut uprzedza o możliwym wydłużeniu czasu wypłaty środków ze sprzedaży krypto na konto bankowe. W rzadkich przypadkach przelew może potrwać nawet do pięciu dni roboczych. To ważna informacja dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki po zamknięciu pozycji.

Zmianie ulegają też opłaty, co najmocniej odczują użytkownicy planów Premium, Metal i Ultra. Revolut wprowadza miesięczny limit bezpłatnej wymiany między stablecoinami a walutami FIAT, który w Polsce wyniesie 2,1 mln zł. Po jego przekroczeniu naliczana będzie nowa prowizja w wysokości 0,25%. Wejście w życie tej opłaty zapowiedziano na 8 stycznia 2026 r. Jak tłumaczy firma, celem jest zapewnienie „uczciwych i zrównoważonych” stawek dla wszystkich korzystających z usługi.

Nowy regulamin

Aby kontynuować handel kryptowalutami w aplikacji, konieczna jest akceptacja zaktualizowanego regulaminu. To wymóg wynikający z przejścia na model, w którym Revolut jest stroną transakcji. Zgoda musi zostać wyrażona bezpośrednio w aplikacji. Termin na potwierdzenie nowych warunków upływa 19 listopada 2025 r. Brak akceptacji skutkować będzie utratą dostępu do funkcji handlu krypto. W materiałach informacyjnych podano także odnośniki do dokumentów w języku angielskim: „Cryptocurrency terms and conditions”, „Crypto exchange trading rules” oraz „Crypto exchange terms and conditions”.

Podsumowując: zdobycie licencji MiCA przez Revolut otwiera nowy rozdział dla usług krypto w aplikacji, ale wiąże się z konkretnymi konsekwencjami dla użytkowników. Zmienia się rola operatora (z pośrednika na kontrahenta), pojawiają się limity darmowej wymiany stablecoinów na FIAT oraz opłata 0,25% po przekroczeniu progu, a czas wypłat może być dłuższy w pojedynczych przypadkach. Kluczowe jest też dotrzymanie terminu akceptacji nowych zasad – bez tego handel krypto w Revolucie nie będzie możliwy.

Czytaj też:

Revolut tnie konta Rosjan. Dwie wiadomości i blokada do końca rokuCzytaj też:

BLIK w Revolucie z pełną mocą. Jest przelew na numer!