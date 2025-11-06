W tym roku wigilia wypada 12 grudnia. Przynajmniej w tych miejscach

Choć mamy dopiero początek listopada, wiele firm już myśli o świętach, a konkretnie o umileniu tego okresu swoim pracownikom. Służyć temu mają m.in. paczki świąteczne. Z raportu Better Workplace „Jak firmy celebrują święta?” wynika, że 46 proc. organizacji zamawia paczki świąteczne dla swoich pracowników i kontrahentów.

– Firmy chętnie wybierają przede wszystkim słodycze, które znajdują się w ponad 90 proc. zestawów. Dużą popularnością cieszy się także kawa z lokalnej palarni oraz dobrej jakości herbata, a do tego konfitury, dżemy i inne przetwory. Niespełna 30 proc. zestawów świątecznych zawiera jakiś alkohol (zazwyczaj butelkę wina). Alkohol, częściej niż w paczkach dla pracowników, pojawia się w zestawach upominkowych przeznaczonych dla kontrahentów. Średnio w paczce dla pracowników firmy umieszczają 10 produktów, choć niektórzy klienci przygotowują zestawy, gdzie jest ich ponad 20 – mówi Agnieszka Sopel, menadżer ds. benefitów i zaangażowania w Better Workplace.

Według danych Better Workplace budżet przypadający na jedną paczkę to ok. 120-150 zł. To nieznaczny wzrost w stosunku do zeszłego roku, co ma związek ze wzrostem cen wielu produktów spożywczych. Większość firm wręcza prezenty świąteczne w siedzibie, a w organizacjach, w których dominuje praca zdalna, upominki wysyłane są do domów.

W tym roku wigilia 12 grudnia. Przynajmniej w polskich firmach

Tradycją w wielu przedsiębiorstwach jest organizacja wigilii firmowej. Z danych serwisu Briefly wynika, że w tym roku średni koszt organizacji takiego spotkania wyniesie ok. 250 zł od osoby. Blisko 90 proc. wszystkich świątecznych imprez organizowanych jest w grudniu. W tym roku szczególną popularnością cieszy się jedna data.

– Tradycyjnie już największą popularnością, jeśli chodzi o terminy imprez świątecznych w Polsce, cieszą się grudniowe piątki i czwartki. Tegorocznym bestsellerem jest piątek 12 grudnia – ujawnia Tomasz Szczęśniak z portalu Briefly.

Według danych Briefly polska wigilia firmowa organizowana jest statystycznie dla 40 gości. Koszt zależy nie tylko od wielkości miasta, ale także od wielkości firmy. Imprezy świąteczne poniżej 50 osób kosztują średnio 220 zł od osoby. Natomiast duże przedsiębiorstwa zapraszające 50 lub więcej gości i planują wydatki przekraczające 280 zł od osoby.

