20 tys. zł na dach bez azbestu. Masz czas do 31 marca 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu do 31 marca 2026 r. terminu na wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Decyzja wynika z rozporządzenia resortu i daje właścicielom nieruchomości dodatkowy czas na dokończenie prac, rozliczenie inwestycji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dostosowanie harmonogramów robót do warunków pogodowych. Finansowanie przedsięwzięć pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wydłużenie terminu

Resort podkreśla, że wydłużenie terminu ma praktyczne znaczenie dla rolników, którzy już rozpoczęli wymianę dachów lub planują ją w najbliższym czasie. Azbest, choć obecny w wielu starszych budynkach gospodarczych, stanowi zagrożenie dla zdrowia i środowiska, zwłaszcza w przypadku uszkodzeń, korozji lub obróbki mechanicznej. Właśnie wtedy do otoczenia uwalniane są włókna, które wraz z wdychanym powietrzem mogą przedostawać się do organizmu.

Z danych MRiRW wynika, że dotychczas w ramach wsparcia usunięto z gospodarstw rolnych pokrycia dachowe zawierające azbest o łącznej powierzchni przekraczającej 16,2 mln mkw. Działania te – jak zaznacza ministerstwo – systematycznie poprawiają bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe na terenach wiejskich. Jednocześnie obowiązuje krajowy cel całkowitego usunięcia wyrobów azbestowych do końca 2032 r.

Pomoc dla rolników

Pomoc dla rolników ma formę ryczałtową, co upraszcza procedury. ARiMR nie weryfikuje kosztów rzeczywistych, a wysokość dofinansowania obliczana jest według prostego wzoru: liczba metrów kwadratowych wymienionego dachu × 40 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego właściciela wynosi 20 tys. zł. W praktyce możliwe jest złożenie kilku wniosków – każdy dla innego budynku, np. obory, stodoły czy chlewni – z zastrzeżeniem, że suma wypłat nie przekroczy ustawowego limitu. Takie rozwiązanie pozwala lepiej rozplanować prace i dopasować je do dostępności wykonawców.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że azbest ma udowodnione działanie rakotwórcze u ludzi. Sama jego obecność w nienaruszonym materiale nie musi oznaczać bezpośredniego zagrożenia, jednak ryzyko pojawia się przy łamaniu, cięciu, kruszeniu lub postępującej korozji. Choroby związane z ekspozycją rozwijają się powoli – objawy azbestozy mogą ujawnić się po 10–20 latach, a nowotworów nawet po 40 latach.

Wydłużenie terminu do 31 marca 2026 r. daje rolnikom realną szansę na zakończenie inwestycji z dofinansowaniem z KPO. Kluczowe pozostaje sprawne złożenie wniosków, zaplanowanie robót i dochowanie wymogów formalnych ARiMR. Dzięki prostemu rozliczaniu ryczałtowemu i limitowi do 20 tys. zł wsparcia właściciele budynków mogą skutecznie wymienić niebezpieczne pokrycia i przygotować gospodarstwa do całkowitego odejścia od azbestu przed 2033 r.

