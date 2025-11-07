Cios w chiński eksport. Trumpowskie cła zaczęły działać

Eksport z Chin obniżył się w październiku o 1,1 proc. rok do roku, co jest najsłabszym wynikiem od lutego. To zaskoczenie po wrześniowym wzroście o 8,3 proc. i wbrew prognozie zakładającej kolejne +3 proc. – podaje Reuters. Na rezultat wpłynęła wysoka baza sprzed roku, gdy chińskie fabryki masowo wysyłały towary na główne rynki, chcąc uprzedzić skutki ceł ogłaszanych przez prezydenta Donalda Trumpa.

Gospodarcze tąpnięcie

Największe tąpnięcie dotyczyło wymiany z USA: wysyłki do Stanów spadły aż o 25,17 proc. rok do roku. Jednocześnie dostawy do Unii Europejskiej zwiększyły się o 0,9 proc., a do gospodarek ASEAN o 8,9 proc., co jednak nie zrekompensowało skali spadku na rynku amerykańskim. Ekonomiści szacują, że utrata USA obniżyła dynamikę całego eksportu o ok. 2 pkt proc., co przekłada się na ok. 0,3 proc. PKB.

Woei Chen Ho z UOB Singapore tłumaczy, że na wynik złożyła się mieszanka niepewności geopolitycznej oraz czynników technicznych, w tym większej liczby dni wolnych w porównywanym okresie. Jej zdaniem, jeśli utrzyma się handlowy rozejm, perspektywy w najbliższym czasie mogą się ustabilizować. W dłuższym horyzoncie spodziewane jest jednak dalsze przenoszenie łańcuchów dostaw poza Chiny oraz konsekwentne ograniczanie wzajemnej zależności Pekinu i Waszyngtonu, co będzie zmniejszać udział USA w chińskim eksporcie.

Popyt wewnętrzny

Słabo wygląda także popyt wewnętrzny. Import zwiększył się jedynie o 1,0 proc. rok do roku – to najwolniejsze tempo od pięciu miesięcy. We wrześniu zakupy z zagranicy rosły o 7,4 proc., a konsensus na październik wskazywał na 3,2 proc. W odpowiedzi Komitet Centralny KPCh zapowiedział działania mające „znacznie” podnieść udział konsumpcji gospodarstw domowych w PKB w ciągu najbliższych pięciu lat.

Nadwyżka handlowa Chin w październiku wyniosła 90,07 mld dol., nieco poniżej wrześniowych 90,45 mld dol. i niżej od oczekiwań rynkowych (95,6 mld dol.). Dane podsyciły obawy inwestorów o szerszy wpływ pogarszających się relacji handlowych z USA na drugą co do wielkości gospodarkę świata, zwłaszcza w sytuacji, gdy równocześnie kuleje popyt krajowy.

