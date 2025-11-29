Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile były dolar, euro, funt i frank?

Końcówka listopada przyniosła wyraźne ruchy na rynku walut, a funt szterling okazał się zdecydowanym liderem tygodniowych zwyżek. Dolar utrzymywał się w stosunkowo wąskim kanale, kończąc tydzień nieznacznie niżej niż na początku. Euro i funt odrobiły część wcześniejszych strat, podczas gdy frank szwajcarski zakończył tydzień minimalnie słabszy wobec złotego.

Najwyższą zwyżkę tygodnia odnotował wspomniany funt szterling, który w ciągu pięciu dni wzrósł o ponad 8 groszy, wyróżniając się na tle pozostałych głównych walut.

Największym „spadkowiczem” tygodnia był frank szwajcarski, który mimo piątkowego odbicia, w ujęciu całego tygodnia stracił względem złotego.

Analiza tygodnia (24–28 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD)

Dolar rozpoczął tydzień kursem 3,6726 zł, a zakończył na poziomie 3,6624 zł. To spadek o 0,0102 zł, sygnalizujący niewielkie osłabienie amerykańskiej waluty w perspektywie tygodnia.

Euro (EUR)

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2345 zł, a w piątek 4,2369 zł. Wspólna waluta wzrosła o 0,0024 zł – zmiana niewielka, ale stabilna, utrzymując kurs w pobliżu poziomów z początku tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank zaczynał tydzień na poziomie 4,5496 zł, a zakończył na 4,5416 zł. To spadek o 0,0080 zł – najmocniejsza strata spośród głównych walut, choć piątkowe odbicie złagodziło tygodniową stratę.

Funt szterling (GBP)

Funt w poniedziałek notowany był na 4,8073 zł, a w piątek na 4,8875 zł. To wzrost o 0,0802 zł, co czyni brytyjską walutę zdecydowanym liderem tygodniowych zwyżek.

Podsumowanie tygodnia (24–28 listopada 2025)

USD: −0,0102 zł (−1,02 gr)

EUR: +0,0024 zł (+0,24 gr)

CHF: −0,0080 zł (−0,80 gr)

GBP: +0,0802 zł (+8,02 gr)

Czytaj też:

Rynek kryptowalut w zawieszeniu. XTB żąda decyzji głowy państwa

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 24 do 28 listopada 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 28 listopada

dolar – 3,6624 zł

euro – 4,2369 zł

frank szwajcarski – 4,5416 zł

funt szterling – 4,8875 zł

Kursy walut – czwartek, 27 listopada

dolar – 3,6510 zł

euro – 4,2270 zł

frank szwajcarski – 4,5318 zł

funt szterling – 4,8242 zł

Kursy walut – środa, 26 listopada

dolar – 3,6578 zł

euro – 4,2330 zł

frank szwajcarski – 4,5350 zł

funt szterling – 4,8190 zł

Kursy walut – wtorek, 25 listopada

dolar – 3,6675 zł

euro – 4,2301 zł

frank szwajcarski – 4,5307 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 24 listopada

dolar – 3,6726 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5496 zł

funt szterling – 4,8073 zł

Czytaj też:

„Złoty interes” czy kosztowna pułapka? Cała prawda o kryptoszustwachCzytaj też:

Zagrożenie dla frankowiczów. Chodzi o spłacony już kredyt