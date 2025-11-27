Zagrożenie dla frankowiczów. Chodzi o spłacony już kredyt

Czy kredyt frankowy spłacony całkowicie może podlegać unieważnieniu? Jeśli tak, to w jakim terminie od spłaty należy złożyć pozew, aby nasze roszczenie się nie przedawniło? Jeśli nurtują cię te pytania, to powinieneś zadać sobie jeszcze jedno – jakie dokumenty podpisałem/podpisałam przy wcześniejszej spłacie kredytu. Warto przeczytać je dokładnie, bo od ich treści zależy, czy twój proces będzie „standardowym” procesem frankowym, czy może jednak bardziej skomplikowanym.

Czy mogę dochodzić nieważności spłaconego kredytu frankowego?