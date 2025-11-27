Zagrożenie dla frankowiczów. Chodzi o spłacony już kredyt

Wielu frankowiczów nie wie, że nawet po spłacie kredytu mogą domagać się zwrotu nadpłaconych pieniędzy – o ile nie podpisali dokumentów, które ich z tego prawa pozbawiają. Sytuację komplikuje również kwestia terminu przedawnienia, zależnego od momentu, w którym konsument dowiedział się o abuzywnych zapisach w umowie.
Czy kredyt frankowy spłacony całkowicie może podlegać unieważnieniu? Jeśli tak, to w jakim terminie od spłaty należy złożyć pozew, aby nasze roszczenie się nie przedawniło? Jeśli nurtują cię te pytania, to powinieneś zadać sobie jeszcze jedno – jakie dokumenty podpisałem/podpisałam przy wcześniejszej spłacie kredytu. Warto przeczytać je dokładnie, bo od ich treści zależy, czy twój proces będzie „standardowym” procesem frankowym, czy może jednak bardziej skomplikowanym.
Czy mogę dochodzić nieważności spłaconego kredytu frankowego?
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.