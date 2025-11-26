7 nowych sklepów jednego dnia. Ta sieć nie przestaje zaskakiwać

Sieć Lidl Polska nie zwalnia tempa i systematycznie rozwija swoją obecność w Polsce. W czwartek, 27 listopada, mieszkańcy kilku miast zyskają dostęp do siedmiu nowych placówek sieci. Pierwsze zakupy w nowych sklepach będzie można zrobić już od godz. 6:00. Sieć podkreśla, że rozwój idzie w parze z troską o środowisko i zapewnieniem łatwego dostępu do produktów lokalnym społecznościom.

–Cieszymy się, że otwierając nowe placówki, tworzymy jednocześnie nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Lidl Polska jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne i jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych oraz możliwość rozwoju zawodowego – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.

Gdzie będą otwarte nowe sklepy Lidla?

Nowe otwarcia Lidla obejmują siedem lokalizacji w całej Polsce:

Lublin – ul. Abramowicka 65, 16. placówka w mieście, 1500 mkw., 94 miejsca parkingowe, 23 pracowników. Buk – ul. Jana Pawła II 25, pierwsza placówka w mieście, 1350 mkw., 113 miejsc parkingowych, 24 pracowników. Warszawa – ul. Skalnicowa 6, 52. sklep w stolicy, 1350 mkw., blisko 100 miejsc parkingowych, 20 pracowników. Nysa – ul. Szlak Chrobrego 7, drugi sklep w mieście, 1350 mkw., ponad 130 miejsc parkingowych, 22 pracowników. Kraków – ul. Strusia 21, 24. sklep w mieście, 1300 mkw., 170 miejsc parkingowych, 28 pracowników. Rabka-Zdrój – ul. Władysława Orkana 3D, pierwsza placówka w mieście, ponad 1000 mkw., prawie 60 miejsc parkingowych, 18 pracowników. Suwałki – ul. Bakałarzewska 15, trzeci sklep w mieście, 1300 mkw., prawie 90 miejsc parkingowych, 17 pracowników.

W dniu otwarcia w każdym z nowych sklepów przygotowano poczęstunek, degustacje, atrakcje dla dzieci, Koło Fortuny z nagrodami, a także specjalne promocje na wybrane produkty.

Ekologia i społeczna odpowiedzialność

Jak podkreśla sieć, w każdym z nowych sklepów Lidl Polska zastosowano nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.

– Jako Lidl Polska rozwijamy sieć naszych sklepów, zapewniając szeroką gamę produktów wysokiej jakości w niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony – dodaje Robaszkiewicz.

