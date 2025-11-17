Takich premii jeszcze nie było. Lidl i Kaufland sypią tysiącami przed Bożym Narodzeniem

Niektóre sieci handlowe w Niemczech zdecydowały się w tym roku na wyjątkowo wysokie premie świąteczne dla pracowników. Jak podaje „Fakt”, w dyskontach Kaufland i Lidl dodatki sięgają nawet 62,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Takie bonusy są szczególnie odczuwalne w kasach pracowników sklepów, bo w grę wchodzą kwoty liczone w tysiącach euro.

Premie w dyskontach

W niemieckich dyskontach świąteczne premie mają wynosić od 50 do 62,5 proc. miesięcznej pensji. Przy zarobkach w przedziale od 2,5 tys. do 5 tys. euro daje to dodatki od 1250 do 3200 euro. Według szacunków „Faktu” oznacza to równowartość od około 5,3 tys. do 13,6 tys. zł. Dla pracowników oznacza to potężne wzmocnienie domowego budżetu tuż przed świętami.

Na tym tle polski rynek wypada dużo skromniej. Świąteczne premie w krajowych dyskontach nie są standardem, a dodatkowe świadczenia oferuje tylko część pracodawców. Jak wynika z ustaleń „Faktu”, spośród dużych sieci handlowych w Polsce świąteczne dodatki zapowiedziało na razie jedynie Aldi.

Ta sieć planuje przekazać pracownikom karty przedpłacone o wartości 350 zł. Dodatkowo przewidziane są premie za brak absencji. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych mogą liczyć na wyższe wsparcie – doładowania kart sięgną w ich przypadku do 1 tys. zł brutto. Pozostałe sieci obecne w Polsce nie ujawniły jeszcze oficjalnie swoich planów dotyczących świątecznych bonusów.

W poprzednim roku na prezenty dla pracowników zdecydowała się m.in. Biedronka. Vouchery zostały przekazane zatrudnionym na stanowiskach niemenedżerskich oraz wybranym współpracownikom, takim jak pracownicy ochrony czy załogi sklepów agencyjnych. Każda uprawniona osoba otrzymała możliwość wykorzystania do 1000 zł w formie voucherów na zakupy w sklepach Biedronki, ważnych do końca stycznia 2025 r.

Premie w Polsce

Podobne rozwiązanie zastosował w 2024 r. Lidl w Polsce. Pracownicy tej sieci otrzymali kupony rabatowe o wartości 1000 zł do wykorzystania na zakupy w sklepach dyskontu. Była to forma świątecznej premii, która zamiast gotówki zapewniała realne oszczędności przy codziennych wydatkach.

Badanie Better Workplace pokazuje jednak, że mimo deklaracji i chęci, tylko około 20 proc. firm w Polsce planuje w ogóle jakiekolwiek dodatkowe świadczenia świąteczne dla zatrudnionych. Wysokość takich bonusów zazwyczaj mieści się w przedziale od 100 do 1000 zł. Zaledwie 15 proc. przedsiębiorstw decyduje się na kwoty przekraczające 1 tys. zł. Na tle takiego obrazu rynku polskie dodatki wypadają więc znacznie skromniej niż premie wypłacane w niemieckich dyskontach.

