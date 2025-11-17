Niedziele handlowe tuż przed świętami. Sprawdź, kiedy zrobisz zakupy

W 2025 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące handlu w niedziele, które znacząco zmieniają dotychczasowy porządek przed świętami. Po raz pierwszy od lat w grudniu sklepy będą otwarte aż w trzy kolejne niedziele. Jednocześnie wprowadzony został zakaz handlu w Wigilię, co oznacza, że 24 grudnia placówki handlowe będą zamknięte.

Zmiany w przepisach

Nowe regulacje wynikają z nowelizacji przepisów, która weszła w życie 1 lutego 2025 r. Zgodnie z nią 24 grudnia stał się dniem wolnym dla wszystkich pracowników, także tych zatrudnionych w sklepach. Do tej pory, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, Wigilia była dniem roboczym, ale tylko do godziny 14. Od 2025 r. ten wyjątek przestał obowiązywać.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie trzech kolejnych niedziel handlowych w grudniu. Zgodnie z nowelą, wszystkie trzy niedziele poprzedzające Wigilię są przeznaczone na handel. Dodatkowo zapisano, że w grudniu pracownik handlu nie może pracować więcej niż w dwie niedziele, co ma ograniczyć nadmierne obciążenie personelu w najgorętszym okresie zakupowym.

W praktyce oznacza to, że na zakupy w niedzielę Polacy będą mogli wybrać się dopiero w grudniu, tuż przed Bożym Narodzeniem. W 2025 r. niedziele handlowe przypadną 7, 14 i 21 grudnia. To właśnie w te trzy dni sklepy będą otwarte, a klienci zyskają więcej czasu na świąteczne przygotowania.

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w Polsce funkcjonuje już od kilku lat. Ustawa wprowadzająca stopniowe ograniczenia weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. handel jest dozwolony tylko w siedem niedziel w roku: w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą oraz – po zmianach – w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Jednocześnie ustawa przewiduje katalog 32 wyjątków, które nie podlegają zakazowi. Ograniczenie handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, o ile przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. obrotu danej placówki. Poza tym zakaz nie dotyczy cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą czy kawiarni, które mogą działać także w niedziele objęte ograniczeniami.

Przepisy przewidują również dotkliwe sankcje za łamanie zakazu handlu. Właścicielowi placówki grozi grzywna od 1000 zł do 100 tys. zł. W przypadku uporczywego, powtarzającego się naruszania przepisów może zostać orzeczona także kara ograniczenia wolności. Nowe regulacje mają więc realnie wymusić stosowanie się do zakazu i jednocześnie uporządkować zasady handlu w kluczowym dla branży miesiącu, jakim jest grudzień.

