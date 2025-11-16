Długie weekendy 2026: jak jednym urlopem zyskać nawet 11 dni wolnego

W 2026 r. układ świąt i weekendów daje pracownikom kilka okazji do zaplanowania dłuższego odpoczynku. Przy umiejętnym wykorzystaniu urlopu będzie można cieszyć się co najmniej czterodniowymi weekendami w styczniu, czerwcu i listopadzie, a pod koniec roku – nawet znacznie dłuższą przerwą. Jednocześnie przyszłoroczna majówka okaże się krótsza niż w latach, gdy święta wypadają korzystniej.

Weekend listopadowy

Obecnie kończy się wydłużony listopadowy weekend. 10 listopada część zatrudnionych odbierała dzień wolny za przypadające w sobotę, 1 listopada, święto Wszystkich Świętych. Osoby, które dodatkowo wzięły urlop od środy do piątku, mogły w ten sposób uzyskać aż dziewięć dni nieprzerwanego wolnego. To przykład, jak przepisy o odbieraniu dnia wolnego za święto w sobotę pozwalają wydłużać odpoczynek.

Kodeks pracy przewiduje, że jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny. W 2026 r. taka sytuacja wystąpi dwukrotnie – 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Oznacza to dwa dodatkowe dni wolne do rozdysponowania, co ułatwi budowanie dłuższych weekendów, zwłaszcza gdy święta wypadną w pobliżu soboty lub niedzieli.

Pierwsza szansa na długi weekend pojawi się już na początku roku. Nowy Rok w 2026 r. przypadnie w czwartek. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by zyskać cztery dni odpoczynku. Jeżeli pracownik zdecyduje się dodatkowo na urlop w poniedziałek 5 stycznia, przy święcie Trzech Króli we wtorek, 6 stycznia, przerwa w pracy może wydłużyć się do sześciu dni.

Znacznie gorzej wygląda układ dni wolnych na początku maja. W 2026 r. Święto Pracy przypadnie w piątek, a Święto Narodowe Trzeciego Maja – w niedzielę. W praktyce oznacza to tylko trzydniową przerwę, bez możliwości stworzenia naturalnie dłuższego, co najmniej czterodniowego weekendu, jaki bywa możliwy, gdy święta wypadają w inne dni tygodnia.

Kiedy brać urlop?

Kolejna tradycyjna okazja do dłuższego odpoczynku pojawi się w okolicach Bożego Ciała, które w 2026 r. przypada 4 czerwca, w czwartek. Odpowiednie wykorzystanie urlopu pozwoli połączyć to święto z weekendem. Następna szansa pojawi się w sierpniu, kiedy przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Za 15 sierpnia, który w 2026 r. wypada w sobotę, będzie można odebrać dodatkowy dzień wolny. Na dłuższe wolne będzie można liczyć także w listopadzie.

Wszystkich Świętych w 2026 r. wypadnie w niedzielę, więc nie będzie za nie przysługiwać dzień wolny. Jednak Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, przypadnie w środę. Dzięki sprytnemu rozplanowaniu urlopu w dniach sąsiadujących można uzyskać pięcio- lub nawet dziewięciodniową przerwę od pracy.

Największy potencjał do dłuższego wypoczynku daje końcówka roku. Ustawowo wolne od pracy będą wtedy dni od 24 do 27 grudnia. Przy wykorzystaniu urlopu 21, 22 i 23 grudnia pracownik może zyskać tydzień wolnego. Jeśli odpowiednio zaplanuje urlop także po świętach, przerwa może wydłużyć się do jedenastu dni, zwłaszcza że 1 stycznia 2027 r. również będzie dniem wolnym od pracy. W tym okresie będzie też okazja do odebrania dnia wolnego za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który w 2026 r. przypadnie w sobotę.

Łącznie w 2026 r. pracownikom przysługiwać będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy: 1 stycznia (Nowy Rok, czwartek), 6 stycznia (Święto Trzech Króli, wtorek), 5 kwietnia (pierwszy dzień Wielkiej Nocy, niedziela), 6 kwietnia (drugi dzień Wielkiej Nocy, poniedziałek), 1 maja (Święto Pracy, piątek), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja, niedziela), 24 maja (pierwszy dzień Zielonych Świątek, niedziela), 4 czerwca (Boże Ciało, czwartek), 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, sobota), 1 listopada (Wszystkich Świętych, niedziela), 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości, środa), 24 grudnia (Wigilia, czwartek), 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia, piątek) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia, sobota).

