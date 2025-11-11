Dr Irena Eris: Nie wstydzę się Polski. „Made in France” robi na klientach duże wrażenie
Udostępnijdodaj Skomentuj

Najbogatsi

  • Partner Strategiczny
  • PKO Bank Polski

Dr Irena Eris: Nie wstydzę się Polski. „Made in France” robi na klientach duże wrażenie

Dodano: 
Irena Eris
Irena Eris Źródło: Materiały prasowe / Irena Eris
– „Made in France” na kosmetykach robi na klientach duże wrażenie. Nawet, gdy jakaś firma napisze sobie na kremie „Made in France”, to już od razu ma inny start niż firma, która ma na etykiecie „Made in Poland”. My musimy ciągle udowadniać, że jesteśmy dobrzy – mówi dr Irena Eris.

Szymon Krawiec, „Wprost”: Ktoś kiedyś wymyśli eliksir młodości?

Dr Irena Eris: Od zawsze towarzyszy nam pragnienie, by żyć jak najdłużej – zdrowo, świadomie, szczęśliwie. Czytałam już projekcje mówiące, że człowiek w przyszłości może dożyć nawet 120 lat. Coraz więcej osób stara się dobrze wyglądać, mądrze odżywiać, dbać o kondycję psychiczną i fizyczną, by te dodatkowe lata były wartościowe.

Nie wiem, czy chciałbym żyć 120 lat.

To zawsze zależy od tego, w jakim zdrowiu.

Czytaj też:
Lista 50 najbogatszych Polek 2025

Najważniejsze, żeby głowa pracowała.

Prawda? Sama długość życia nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest, by zachować sprawność intelektualną i fizyczną, to takie życie może być piękne. To już nie tylko moje marzenie, ale wspólne pragnienie całej ludzkości.

Już co piąty Polak jest w wieku 65+. Dlaczego nie chcemy mieć więcej dzieci?

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.