Dr Irena Eris: Nie wstydzę się Polski. „Made in France” robi na klientach duże wrażenie

Szymon Krawiec, „Wprost”: Ktoś kiedyś wymyśli eliksir młodości?

Dr Irena Eris: Od zawsze towarzyszy nam pragnienie, by żyć jak najdłużej – zdrowo, świadomie, szczęśliwie. Czytałam już projekcje mówiące, że człowiek w przyszłości może dożyć nawet 120 lat. Coraz więcej osób stara się dobrze wyglądać, mądrze odżywiać, dbać o kondycję psychiczną i fizyczną, by te dodatkowe lata były wartościowe.

Nie wiem, czy chciałbym żyć 120 lat.

To zawsze zależy od tego, w jakim zdrowiu.

Czytaj też:

Lista 50 najbogatszych Polek 2025

Najważniejsze, żeby głowa pracowała.

Prawda? Sama długość życia nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest, by zachować sprawność intelektualną i fizyczną, to takie życie może być piękne. To już nie tylko moje marzenie, ale wspólne pragnienie całej ludzkości.

Już co piąty Polak jest w wieku 65+. Dlaczego nie chcemy mieć więcej dzieci?