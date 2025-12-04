Nie żyje polski miliarder. Taki zgromadził majątek

O śmierci przedsiębiorcy poinformował zarząd Drutexu. „Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy Wam wiadomość o śmierci naszego Prezesa i Założyciela, Leszka Gierszewskiego” – przekazali członkowie w czwartek.

Miliarder odszedł 4 grudnia 2025 roku. „Pozostawił po sobie nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w naszej branży. To trudny moment dla nas wszystkich – zarówno dla Rodziny, jak i dla całej społeczności Drutex. Prezes Gierszewski był wizjonerem, dla którego ta firma i jej pracownicy byli życiową pasją. Prezes zawsze powtarzał, że siłą Drutexu są ludzie. Najlepszym sposobem na uczczenie Jego pamięci jest kontynuowanie Jego dzieła z takim samym zaangażowaniem, jakie On okazywał każdego dnia” – zaznaczył zarząd.

Nie żyje twórca Drutexu

Gierszewski uruchomił Drutex w 1985 roku – firma zaczynała od produkcji siatek ogrodzeniowych. Potem pracownicy wytwarzali też drut, gwoździe czy dachówki z blachy. W 1994 r. z Bytomia na Wyżynie Śląskiej w Polskę iść zaczęła stolarka okienno-drzwiowa z polichlorku winylu (PVC). Oferta była przez kolejne lata rozwijana i uzupełniana o kolejne produkty.

Obecnie Drutex jest jednym z największych w Europie producentów stolarki budowlanej (około 75 procent wytworzonych materiałów idzie na eksport, w tym poza państwa unii – m.in. do USA czy Meksyku). Firma sprzedaje ogromną liczbę okien – wartość zamówień opiewała w 2024 r. na półtora miliarda złotych. Zysk netto opiewał zaś na 250 milionów. Spółka zatrudnia dziś ok. cztery tysiące pracowników, którzy są w stanie wykonać każdego dnia ok. siedem tys. okien.

Leszek Gierszewski z 24. miejscem na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”

W 2025 r. Gierszewski zajął 24. miejsce na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Jego majątek został przez nas oszacowany na kwotę 3,4 miliarda PLN.

Zaś na Liście 200 Największych Polskich Firm Drutex uplasował się na 161. pozycji.

