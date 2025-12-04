800+ szybciej na koncie. Grudniowy harmonogram z miłą niespodzianką

Grudzień to wyjątkowy miesiąc – trwają świąteczne przygotowania, rosną wydatki, a w kalendarzu pojawiają się dodatkowe dni wolne. Dla rodzin pobierających świadczenie 800 plus ważna jest jednak nie tylko lista zakupów, ale też terminy wpływu pieniędzy na konto. W tym roku ZUS zapowiada przyspieszenie części wypłat, tak aby środki trafiły do beneficjentów przed weekendami i świętami.

Harmonogram 800+

Standardowy harmonogram 800+ obejmuje dziesięć stałych terminów w miesiącu: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dzień. Zasada jest prosta – jeżeli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zrealizować przelew wcześniej, w ostatnim dniu roboczym przed pierwotnym terminem. Dzięki temu rodziny nie muszą czekać na środki do poniedziałku czy pierwszego dnia po przerwie świątecznej.

W grudniu 2025 r. mechanizm ten zadziała przy kilku terminach. Rodziny, które mają wyznaczoną wypłatę na 7 grudnia, czyli niedzielę, otrzymają 800+ już w piątek, 5 grudnia. Analogiczna sytuacja dotyczy świadczeń zaplanowanych na 14 grudnia – również niedzielę. W tym przypadku przelewy zostaną zrealizowane w piątek, 12 grudnia. Podobnie będzie z terminem 20 grudnia, który wypada w sobotę. Środki trafią na konta dzień wcześniej, 19 grudnia.

Daty wypłat

Zmiany obejmują także dodatkową datę wypłat, wprowadzoną od lipca 2025 r. Chodzi o 24. dzień miesiąca, który przeznaczony jest dla nowych świadczeniobiorców oraz uchodźców z Ukrainy. W tym roku ten termin zbiega się z Wigilią, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. ZUS zapowiada więc, że przelewy zaplanowane na 24 grudnia zostaną wysłane już 23 grudnia, tak aby pieniądze mogły trafić do odbiorców jeszcze przed świętami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wielokrotnie podkreślał, że obowiązujące terminy wypłat 800 plus są stałe i nie ulegają dowolnym zmianom. Ewentualne przesunięcia możliwe są tylko wtedy, gdy wypada dzień wolny od pracy – i zawsze działają na korzyść beneficjentów, bo oznaczają wcześniejsze otrzymanie pieniędzy. Co ważne, rodzice nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków ani zaświadczeń. Zmiany w harmonogramie przelewów w grudniu wprowadzane są automatycznie, na podstawie przepisów. Dzięki temu świadczeniobiorcy mogą skupić się na świątecznych przygotowaniach, mając pewność, że środki z 800+ pojawią się na kontach z wyprzedzeniem.

