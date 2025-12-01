Seniorzy odzyskają pieniądze. Nawet kilkaset złotych

W 2026 roku część emerytów i rencistów otrzyma od urzędów skarbowych zwrot podatku pobranego od tzw. 13. i 14. emerytury. Oznacza to dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów, których roczny dochód nie przekroczył 30 tys. zł.

Prawo do zwrotu przysługuje przede wszystkim tym, którzy pobierają miesięczne świadczenia do około 2,5 tys. zł brutto i nie mają zaległości finansowych, takich jak egzekucje komornicze czy niezapłacony abonament RTV.

Jak obliczyć kwotę zwrotu?

Wysokość zwrotu zależy od wysokości podstawowej emerytury i otrzymanych dodatkowych świadczeń. Szacuje się, że:

maksymalny zwrot podatku wynosi około 420 zł,

przeciętny zwrot dla większości seniorów to około 400 zł,

w gospodarstwie domowym, w którym dwie osoby pobierają świadczenia, zwrot może przekroczyć 800 zł.

Dla przykładu, senior pobierający miesięczną emeryturę w wysokości 2 100 zł, po dodaniu pełnej 13. i 14. emerytury, nadal mieści się w rocznym limicie 30 tys. zł i kwalifikuje się do zwrotu podatku. W praktyce oznacza to, że osoby z przeciętną emeryturą i dodatkowymi świadczeniami mogą odzyskać realną kwotę, która poprawia ich budżet domowy.

Zasady 13. i 14. emerytury

13. emerytura przysługuje wszystkim uprawnionym do emerytury lub renty w danym roku i obejmuje m.in.:

emerytury pomostowe, częściowe i okresowe kapitałowe,

renty z tytułu niezdolności do pracy, wojenne, wojskowe i wypadkowe,

renty rodzinne, socjalne i szkoleniowe,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenia przedemerytalne oraz rodzicielskie uzupełniające.

Z kolei 14. emerytura wypłacana jest według progu dochodowego i mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Pełną kwotę otrzymują seniorzy, których łączny dochód nie przekracza określonego limitu, a po jego przekroczeniu świadczenie jest proporcjonalnie pomniejszane. Czternastka zwykle wypłacana jest jesienią w odrębnym terminie, co pozwala emerytom otrzymywać realne wsparcie finansowe dwa razy w roku.

Jak otrzymać zwrot podatku?

Seniorzy nie muszą składać osobnego wniosku o zwrot podatku. Wystarczy poprawnie złożone roczne rozliczenie PIT za 2025 rok. Urząd skarbowy automatycznie obliczy nadpłatę i przekaże środki na konto.

