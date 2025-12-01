Kursy walut 1 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 1 grudnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6383 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2286 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5318 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8145 zł.
Kursy walut – poniedziałek, 1 grudnia
- dolar – 3,6383 zł
- euro – 4,2286 zł
- frank szwajcarski – 4,5318 zł
- funt szterling – 4,8145 zł
Kursy walut – poprzedni tydzień
Kursy walut – piątek, 28 listopada
- dolar – 3,6624 zł
- euro – 4,2369 zł
- frank szwajcarski – 4,5416 zł
- funt szterling – 4,8875 zł
Kursy walut – czwartek, 27 listopada
- dolar – 3,6510 zł
- euro – 4,2270 zł
- frank szwajcarski – 4,5318 zł
- funt szterling – 4,8242 zł
Kursy walut – środa, 26 listopada
- dolar – 3,6578 zł
- euro – 4,2330 zł
- frank szwajcarski – 4,5350 zł
- funt szterling – 4,8190 zł
Kursy walut – wtorek, 25 listopada
- dolar – 3,6675 zł
- euro – 4,2301 zł
- frank szwajcarski – 4,5307 zł
- funt szterling – 4,8171 zł
Kursy walut – poniedziałek, 24 listopada
- dolar – 3,6726 zł
- euro – 4,2345 zł
- frank szwajcarski – 4,5496 zł
- funt szterling – 4,8073 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
