Nadzieje na cięcie stóp w USA rosną. Kryptowaluty i złoto reagują
Notowania giełdowe
Notowania giełdowe Źródło: Shutterstock / ESB Professional
Bitcoin wraca powyżej 90 tys. dol., a inwestorzy coraz mocniej liczą na grudniową obniżkę stóp przez Fed. Spokojny handel przykrył rosnące oczekiwania wobec banków centralnych.

Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiegła wyjątkowo spokojnie. Indeks WIG20 zakończył dzień spadkiem o 0,36 proc., natomiast lepiej poradziły sobie małe i średnie spółki, które utrzymały się „nad kreską”. Niższa aktywność inwestorów była bezpośrednio związana z brakiem handlu w Stanach Zjednoczonych z powodu Święta Dziękczynienia, co przełożyło się na relatywnie skromne obroty na GPW – około 1,3 mld zł.

Spółki na GPW

Na krajowym rynku uwagę przyciągały przede wszystkim walory CD Projektu. Spółka przedstawiła wyniki za trzeci kwartał, które zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów. W trakcie sesji akcje rosną o ponad 5 proc., by ostatecznie zakończyć dzień zwyżką na poziomie 2,59 proc.

Na głównych rynkach akcji atmosfera również była dobra, choć ograniczona nieobecnością inwestorów z Wall Street. Europejskie indeksy zanotowały tylko symboliczne zmiany – niemiecki DAX zyskał 0,18 proc., francuski CAC40 urósł o 0,04 proc., a brytyjski FTSE250 zachował się nieco lepiej, rosnąc o niespełna 1 proc.

Na rynku walutowym ruchy pozostawały ograniczone. Kurs EUR/USD zatrzymał wcześniejszy wzrost w rejonie 1,162 i cofnął się lekko w okolice 1,158. Niewielkie zmiany obserwowano także na parach z polską walutą – USD/PLN oscylował w pobliżu 3,65, natomiast EUR/PLN wyhamował ostatnie spadki przy poziomie 4,22.

Rynek surowców

Na rynku surowców czwartkowa sesja przyniosła kontynuację wzrostów. Złoto podrożało o 0,76 proc., a srebro zyskało niemal 0,5 proc. Po serii mocnych spadków odbijał także bitcoin, który jest obecnie notowany w okolicach 91 tys. dol. Powrót kursu powyżej 90 tys. dol. analitycy BM Banku BNP Paribas wiążą z rosnącymi oczekiwaniami na dalsze luzowanie polityki pieniężnej w USA.

Kolejne gołębie wypowiedzi członków FOMC zwiększają prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych już na grudniowym posiedzeniu. To właśnie obawy o brak takiego ruchu były jednym z powodów korekty na rynkach z początku listopada. Teraz, gdy ryzyko braku cięcia maleje, inwestorzy wracają do bardziej ryzykownych aktywów, w tym kryptowalut.

Piątek może okazać się ważny dla złotego i wycen krajowych aktywów. Rynek czeka na wstępne dane o inflacji CPI za listopad. Ekonomiści BNP Paribas zakładają jej wyhamowanie do 2,5 proc. rok do roku, podczas gdy konsensus rynkowy wskazuje na 2,6 proc. Jeśli odczyt okaże się zgodny z prognozami lub niższy, inwestorzy zyskają kolejny – po danych o wynagrodzeniach – argument sprzyjający dalszemu luzowaniu polityki pieniężnej w Polsce w grudniu. Taki scenariusz mógłby z kolei przełożyć się na osłabienie złotego.

Równolegle uczestnicy rynku śledzą doniesienia dotyczące planowanego pokoju na Ukrainie, które mogą wpływać na nastawienie do ryzyka w regionie. Ostatnia sesja listopada to także finisz sezonu publikacji wyników za trzeci kwartał na GPW, co domyka intensywny okres na krajowym rynku akcji.

