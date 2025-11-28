Kursy walut 28 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To nie jest dobry koniec tygodnia dla złotego. Po czwartkowej stabilizacji piątkowe notowania przynoszą pełne odbicie czterech głównych walut. Wszystkie analizowane waluty – dolar, euro, frank i funt – umacniają się wobec złotego.

Najsilniejszy ruch wykonuje dziś funt szterling, który wyróżnia się największym dziennym wzrostem. Tuż za nim plasuje się frank szwajcarski, który również notuje solidną zwyżkę.

Analiza dnia – 28 listopada

Dolar amerykański (USD) – umiarkowany wzrost

Dzisiejszy kurs USD wynosi 3,6624 zł, co oznacza wzrost o 0,0114 zł względem czwartku (3,6510 zł). To niewielkie, ale stabilne odbicie po wczorajszym osłabieniu dolara.

Euro (EUR) – spokojne umocnienie

Euro kosztuje dziś 4,2369 zł, czyli o 0,0099 zł więcej niż wczoraj (4,2270 zł). Zmiana jest relatywnie nieduża, ale euro pozostaje na podwyższonych poziomach w porównaniu do początku tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF) – silny wzrost

Dzisiejszy kurs franka to 4,5416 zł, co stanowi wzrost o 0,0098 zł względem czwartku (4,5318 zł). Frank umacnia się drugi dzień z rzędu, choć dzisiejszy ruch jest umiarkowany w porównaniu do poprzednich wahań.

Funt szterling (GBP) – najwyższy wzrost dnia

Funt kosztuje dziś 4,8875 zł, co oznacza wzrost aż o 0,0633 zł względem czwartkowego kursu (4,8242 zł). To największy dzienny wzrost spośród wszystkich walut – brytyjska waluta wraca do poziomów nienotowanych od kilku dni zbliżając się coraz bardziej do psychologicznej granicy 5 zł.

Podsumowanie dnia – 28 listopada

USD – wyraźne umocnienie, +0,31 proc.

EUR – stabilny wzrost, +0,23 proc.

CHF – solidne odbicie, +0,22 proc.

GBP – najmocniejsza zwyżka dnia, +1,31 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 28 listopada

dolar – 3,6624 zł

euro – 4,2369 zł

frank szwajcarski – 4,5416 zł

funt szterling – 4,8875 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 27 listopada

dolar – 3,6510 zł

euro – 4,2270 zł

frank szwajcarski – 4,5318 zł

funt szterling – 4,8242 zł

Kursy walut – środa, 26 listopada

dolar – 3,6578 zł

euro – 4,2330 zł

frank szwajcarski – 4,5350 zł

funt szterling – 4,8190 zł

Kursy walut – wtorek, 25 listopada

dolar – 3,6675 zł

euro – 4,2301 zł

frank szwajcarski – 4,5307 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 24 listopada

dolar – 3,6726 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5496 zł

funt szterling – 4,8073 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

