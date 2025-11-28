Nieprzypadkowy kurs akcji Energii? KNF na tropie prawdy

26 listopada wieczorem Orlen poinformował, że chce zwiększyć zaangażowanie w spółce Energa z obecnych 90,92 proc. do 100 proc. Do akcjonariuszy tej spółki skierował zaproszenie do sprzedaży akcji. Oferuje 18,87 zł za jedną akcję. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel 709,1 mln zł.

10 listopada, tuż przed Świętem Niepodległości akcje Energi wzrosły o 17,44 proc. – z 15,60 zł do nawet 18,80 zł.

Lakoniczna informacja byłego prezesa Energi

10 i 12 listopada obroty na akcjach Energii wyniosły odpowiednio 5,1 mln zł i 5,76 mln zł. 6 listopada na panelu w ramach Kongresu EuroPower Sławomir Staszak, były prezes Energi, a obecnie członek zarządu Orlenu ds. transformacji, powiedział, że w grupie Orlen planowane jest segmentowanie poszczególnych dywizji działalności. Zaznaczył, że decyzji w sprawie potencjalnego wydzielenia Energi z Orlenu nie ma.

– Istotnie 10 i 12 listopada obserwowaliśmy olbrzymie obroty na akcjach Energi – potwierdził na łamach Rzeczpospolitej Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z Xeliona – Temat niestety nie jest nowy i nie potrafimy się z nim uporać. Chodzi o przecieki informacji przed wypłynięciem oficjalnych komunikatów giełdowych spółek. KNF oraz odpowiednie służby powinny oczywiście ten przypadek badać, ale walka z przeciekami informacji poufnej jest bardzo trudna. Być może było tak, że rynek odpowiednio zinterpretował słowa jednego z członków zarządu Orlenu, które padły kilka dni wcześniej, a być może doszło do przecieku informacji. Znalezienie przecieku będzie bardzo trudne, ale KNF oczywiście powinien zbadać sprawę.

Komisja Nadzoru Finansowego zidentyfikowała winnych

Rzecznik prasowy KNF, Jacek Barszczewski poinformował, że Komisja prowadzi czynności wyjaśniające obejmujące wszystkie aspekty tej sprawy. „Celem UKNF jest pełna i rzetelna analiza wszystkich okoliczności oraz upublicznienie w możliwie najkrótszym terminie jej wyników. Orlen przekazał, że „ze spokojem przyjmujemy decyzję UKNF oraz deklarujemy pełną współpracę w czynnościach wyjaśniających” – głosi komunikat KNF.

W serwisie X Jacek Barszczewski napisał, że „urząd zidentyfikował osoby, których działania mogły stanowić naruszenie prawa. Obecnie Urząd prowadzi czynności zmierzające do zgromadzenia dalszych informacji i rozpoznania ewentualnych dalszych wątków sprawy”.

