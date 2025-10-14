Milionowa kara dla banku. Lista zarzutów KNF jest długa

W komunikacie wyjaśniającym karę dla mBanku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wymieniła m.in. naruszenia dotyczące braku „prawidłowego zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości klienta będącego osobą fizyczną”.

Chodzi o brak ustalenia numeru PESEL oraz państwa urodzenia. KNF wymienia również „brak prawidłowego zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji beneficjenta rzeczywistego”, jak również „podejmowania uzasadnionych czynności w celu ustalenia struktury własności i kontroli klienta będącego osobą prawną”. To jednak nie koniec zarzutów.

mBank zaniedbał więcej niż jedną sprawę

W czasie kontroli w mBanku Komisja Nadzoru Finansowego dopatrzyła się także niedopełnienia obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, oraz „braku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, które zapewniałyby aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej”.

mBank nie odwoływał się od decyzji KNF.

Z wyjaśnienia przesłanego przez mBank do gazeta.pl wynika, że sprawa dotyczy kontroli z 2021 roku obejmującej wcześniejszy okres: „Przyjęliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego i nie odwoływaliśmy się niej. Kara dotyczyła kontroli, która miała miejsce w roku 2021, a obejmowała okres od lipca 2018 do maja 2021. Działania naprawcze wynikające z wyników tej kontroli zostały już wprowadzone” – poinformował nas mBank.

Choć kara wydaje się duża, w rzeczywistości nie będzie bolesna dla mBanku. W II kwartale 2025 roku mBank wypracował 959,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 127 proc. rok do roku. W całym 2025 roku mBank prognozuje przekroczenie 12 mld zł przychodów.

