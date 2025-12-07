Te prezenty Polacy kupują najczęściej na święta. TOP3

Z najnowszego badania PayPo wynika, że Polacy nie odkładają kupowania prezentów na ostatnią chwilę. Największa grupa (37 proc.) twierdzi, że zaczyna kompletować upominki w pierwszej połowie grudnia, traktując ten okres jako naturalny początek świątecznej gorączki. Niewiele mniej, bo 35 proc., robi zakupy już w listopadzie, korzystając z promocji i rozkładając wydatki na dłuższy czas. Co ciekawe, co dziesiąty z nas (11 proc.) deklaruje, że o prezentach myśli nawet kilka miesięcy wcześniej. Do kupowania upominków na ostatnią chwilę przyznaje się 14 proc. ankietowanych.

Okazuje się, że do wyboru prezentów bardzo pragmatycznie. Najważniejszym kryterium okazują się preferencje bliskich (58 proc.). Równie duże znaczenie ma również cena produktów (54 proc.). Istotną rolę odgrywają także promocje i okazje zakupowe, oraz jakość i marka prezentu (odpowiednio 47 proc. i 44 proc.).

TOP 3 prezentów na święta

Co najczęściej kupujemy bliskim pod choinkę? Swoistą listę przebojów gwiazdkowych prezentów dla osób dorosłych otwierają kosmetyki i perfumy, które wybiera aż 62% Polaków. Na drugim miejscu znajdują się zestawy prezentowe (38 proc.), a na najniższym stopniu podium plasują się słodycze (38 proc.). Na dalszych miejscach uplasowały się również m.in. upominki z kategorii kultury i rozrywki (książki, gry, filmy lub płyty), a także akcesoria domowe jak np. kubki czy filiżanki (po 33 proc.). Na liście nie brakuje także bonów i kart prezentowych (30 proc.).

W przypadku prezentów dla dzieci liderem okazują się klocki, zestawy konstrukcyjne oraz LEGO (54 proc.). Tuż za nimi znajdują się gry i puzzle (51 proc.). Trzecie miejsce – podobnie jak w przypadku upominków dla dorosłych – zajęły słodycze (50 proc.). Sporą popularnością cieszą się również lalki, maskotki i figurki (36 proc.), a także książki i kolorowanki, oraz zestawy edukacyjne (po 34 proc.).

Z badania wynika, że największa grupa Polaków (28 proc.) planuje przeznaczyć na prezenty od 250 do 500 zł. Kolejne 15 proc. zamierza zmieścić się w granicach do 250 zł, a 13 proc. przeznaczy na upominki między 501 a 750 zł. Tylko 8 proc. planuje wydatki w granicach 1000-1500 zł, a zaledwie 4 proc. od 1500 do 2000 zł. 16 proc. ankietowanych nie potrafi jeszcze oszacować swoich tegorocznych wydatków na świąteczne prezenty.

Badanie DIY na platformie Omnisurv by IQS przeprowadzono w dniach 24–27 listopada 2025 r. Próba ogólnopolska, N = 500.

