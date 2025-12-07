Najbogatszy Polak otworzy sieć stacji paliw? Pojawiło się ogłoszenie

Dino to jeden z najszybciej rozwijających się dyskontów w Polsce. Jak niedawno informowaliśmy, sieć poszukuje w kilku miastach pracowników na stanowisko kasjer-sprzedawca. Tymczasem na stronie rekrutacyjnej firmy w dziale „Kariera" pojawiła się nowa kategoria. Jest to Dino Oil.

Zamieszczono również grafikę przedstawiającą stację paliw Dino Oil.

Dino tworzy sieć paliw. Szuka pracowników

– Budujemy nowoczesną sieć stacji paliw w całej Polsce. Oferujemy stabilną pracę, szkolenia oraz realne możliwości awansu. Cenimy odpowiedzialność, zaangażowanie i chęć rozwoju w dynamicznej branży energetyczno-logistycznej – podkreśla sieć, która tym samym otwarcie zakomunikowała, że zamierza uruchomić własną sieć stacji paliw.

Gazeta.pl przypomina, że na początku ubiegłego roku Spółka Dino Oil złożyła w Urzędzie Patentowym RP wniosek o rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego "Dino Oil".Zakres zgłoszenia (klasyfikacja nicejska) obejmował m.in. paliwa i dodatki do paliw, sprzedaż detaliczną i hurtową paliw, usługi tankowania pojazdów, udzielanie kredytu na zakup paliwa (fuel cards), myjnie, usługi dystrybucji paliw oraz bary przekąskowe przy stacjach.

Dino Polska posiada już jedną czynną stację. W 2023 roku spółka rozpoczęła działalność operacyjną pierwszej stacji paliw, która zlokalizowana jest na terenie centrum dystrybucyjnego Dino w Łobzie. Stacja służy potrzebom sieci transportowej Dino oraz jest dostępna dla dostawców towarów do tego centrum dystrybucyjnego.

Liczba sklepów Dino zbliża się do 3000 w Polsce. Tylko w tym roku uruchomiono 245 placówek, z czego w trzecim kwartale niemal 100.

Założyciel Dino Tomasz Biernacki w tym roku po raz trzeci z rzędu był numerem jeden na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost". Jego majątek szacowany jest na 28 mld zł.

