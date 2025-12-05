Ceny paliw wzrosną przed świętami? Są najnowsze prognozy

W tym roku św. Mikołaj nie zapomniał o kierowcach. Z okazji Mikołajek niektóre sieci paliw przygotowały dla kierowców specjalne promocje, zamieniając pierwsze grudniowe dni w "święto tańszego tankowania". MOL oferuje rabaty sięgające nawet 30 gr/l na paliwa EVO Plus, 20 gr/l na EVO oraz 10 gr/l na LPG dla użytkowników aplikacji MOL Move. Z kolei MOYA express zachęca kierowców zniżką 25 gr/l na wszystkie dostępne paliwa na wybranych stacjach samoobsługowych.

Z danych, które przedstawiają eksperci e-petrol.pl wynika, że ceny paliw w hurcie wykazały w mijającym tygodniu zauważalne spadki. – Pb98 potaniała o 59 zł na m sześc., Pb95 o 66 zł, olej napędowy o 62 zł, a olej opałowy o 65 zł. Obecne stawki kształtują się na poziomie 4868 zł za m sześc. dla Pb98, 4375 zł za m sześc. Pb95. Z kolei 4671 zł płaci się za metr sześc. ON oraz 3193 zł za m sześc. oleju opałowego – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Eksperci podkreślają, że zmiany wskazują na wyraźne odreagowanie rynku po wcześniejszym wzroście.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Podwyżki przed świętami?

Ile kierowcy zapłacą za paliwo w nadchodzącym tygodniu na stacjach? Analitycy e-petrol.pl w swojej prognozie nie wykluczają umiarkowanego odbicia cen. Pb98 może kosztować od 6,56 do 6,68 zł za litr, cena popularnej „95" powinna kształtować się w granicach 5,77–5,89 zł, natomiast olej napędowy w zakresie 6,13–6,25 zł za litr. Przypomnijmy, że pod koniec listopada olej napędowy wyraźnie zdrożał, w ciągu tygodnia jego cena poszła w górę o 14 groszy osiągając poziom najwyższy od lutego tego roku. Na kolejny tydzień eksperci przewidują, że cena autogazu pozostanie relatywnie stabilna osiągając poziom 2,61–2,69 zł za litr.

– Choć obecne obniżki hurtowe są korzystne, rynek detaliczny może reagować z pewnym opóźnieniem – podsumowują analitycy e-petrol.pl.

