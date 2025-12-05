Ceny paliw wzrosną przed świętami? Są najnowsze prognozy
Udostępnijdodaj Skomentuj

Ceny paliw wzrosną przed świętami? Są najnowsze prognozy

Dodano: 
Jazda samochodem zimą
Jazda samochodem zimą Źródło: Shutterstock
Z okazji Mikołajek niektóre sieci paliw przygotowały dla kierowców specjalne promocje. W kolejnym tygodniu tankujący muszą liczyć się z umiarkowanymi podwyżkami.

W tym roku św. Mikołaj nie zapomniał o kierowcach. Z okazji Mikołajek niektóre sieci paliw przygotowały dla kierowców specjalne promocje, zamieniając pierwsze grudniowe dni w "święto tańszego tankowania". MOL oferuje rabaty sięgające nawet 30 gr/l na paliwa EVO Plus, 20 gr/l na EVO oraz 10 gr/l na LPG dla użytkowników aplikacji MOL Move. Z kolei MOYA express zachęca kierowców zniżką 25 gr/l na wszystkie dostępne paliwa na wybranych stacjach samoobsługowych.

Z danych, które przedstawiają eksperci e-petrol.pl wynika, że ceny paliw w hurcie wykazały w mijającym tygodniu zauważalne spadki. – Pb98 potaniała o 59 zł na m sześc., Pb95 o 66 zł, olej napędowy o 62 zł, a olej opałowy o 65 zł. Obecne stawki kształtują się na poziomie 4868 zł za m sześc. dla Pb98, 4375 zł za m sześc. Pb95. Z kolei 4671 zł płaci się za metr sześc. ON oraz 3193 zł za m sześc. oleju opałowego – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Eksperci podkreślają, że zmiany wskazują na wyraźne odreagowanie rynku po wcześniejszym wzroście.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Podwyżki przed świętami?

Ile kierowcy zapłacą za paliwo w nadchodzącym tygodniu na stacjach? Analitycy e-petrol.pl w swojej prognozie nie wykluczają umiarkowanego odbicia cen. Pb98 może kosztować od 6,56 do 6,68 zł za litr, cena popularnej „95" powinna kształtować się w granicach 5,77–5,89 zł, natomiast olej napędowy w zakresie 6,13–6,25 zł za litr. Przypomnijmy, że pod koniec listopada olej napędowy wyraźnie zdrożał, w ciągu tygodnia jego cena poszła w górę o 14 groszy osiągając poziom najwyższy od lutego tego roku. Na kolejny tydzień eksperci przewidują, że cena autogazu pozostanie relatywnie stabilna osiągając poziom 2,61–2,69 zł za litr.

Choć obecne obniżki hurtowe są korzystne, rynek detaliczny może reagować z pewnym opóźnieniem – podsumowują analitycy e-petrol.pl.

Czytaj też:
Ten typ aut pokochali Polacy. Imponujący wzrostCzytaj też:
Powstaje najgłębszy podwodny tunel świata. Tutaj zastąpi promy

Opracował:
Źródło: e-petrol.pl