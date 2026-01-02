Zimą bez wymówek. Za nieodśnieżone szyby zapłacisz nawet 3 tysiące!

W sezonie zimowym policja w całym kraju zaostrza kontrole dotyczące przygotowania pojazdów do jazdy. Funkcjonariusze podkreślają, że nieusunięty lód lub śnieg z szyb znacząco ogranicza widoczność, a tym samym stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Dlatego kary za takie wykroczenia są wyjątkowo wysokie — sięgają aż 3 tys. zł oraz 15 punktów karnych.

Zamarznięte szyby

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w mroźne poranki jest skrobanie szyb przy włączonym silniku. Kierowcy liczą, że podgrzewanie wnętrza samochodu przyspieszy usuwanie oszronienia, jednak przepisy jasno zakazują pozostawiania pracującego silnika w obszarze zabudowanym na dłużej niż minutę. Za takie naruszenie grozi mandat od 20 do 300 zł, zwłaszcza gdy działanie to powoduje nadmierny hałas lub jest uznane za szczególnie uciążliwe.

Znacznie surowsze sankcje dotyczą kierowców, którzy ruszają w drogę z nie w pełni oczyszczonymi szybami. Jeśli przednia szyba jest oszroniona, częściowo odśnieżona lub pozostaje na niej lód, policjant może nałożyć karę w wysokości nawet 3 tys. zł oraz przypisać 15 punktów karnych. Tego typu zachowanie traktowane jest jako realne stworzenie zagrożenia na drodze.

Wysokość kary

Stopień kary zależy od skali zaniedbania, jednak zasada jest prosta: im bardziej ograniczone pole widzenia, tym wyższa grzywna. Dlatego przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie oczyścić nie tylko przednią szybę, ale również przednie szyby boczne, które odpowiadają za prawidłową widoczność.

Apel policji jest szczególnie istotny w kontekście prognoz na początek stycznia. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu, marznącego deszczu i silne podmuchy wiatru, a w niektórych regionach — jak na Dolnym Śląsku — może spaść nawet 20 cm śniegu. W takich warunkach niewłaściwe przygotowanie samochodu do jazdy może szybko doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

