Zmiany na stacjach od 1 grudnia. Tyle zapłacą kierowcy

W co tygodniowej analizie dotyczącej cen paliw w Polsce eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że w ostatnich dniach listopada wyraźnie drożał na stacjach olej napędowy, którego cena wzrosła na przestrzeni tygodnia aż o 14 groszy i jest najwyższa od lutego tego roku. Więcej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z instalacją LPG, a ze zwyżkowej tendencji wyłamała się jedynie benzyna.

Pod koniec poprzedniego tygodnia za litr oleju napędowego kierowcy płacili na stacjach średnio 6,33 zł. Autogaz kosztował 2,64 zł/l, o 5 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Cena popularnej "95" spadła o 3 grosze do poziomu 5,94 zł/l.

– Mocny wzrost cen na rynku diesla i niewielka obniżka detalicznych notowań 95-oktanowej benzyny E10 powodują, że różnica w cenie tych paliw sięga już 39 groszy. Z tak wyraźną przewagą cenową benzyny nie mieliśmy do czynienia od marca 2023 roku – piszą analitycy e-petrol.pl.

Eksperci wskazują, że duża zmienność notowań ropy i produktów naftowych, obserwowana w drugiej połowie listopada, przełożyła się na spore wahania hurtowych cen paliw w Polsce. Było to szczególnie widoczne w notowaniach oleju napędowego, które mocno spadały w ostatnich dniach i z nawiązką oddały zyski sprzed dwóch tygodni.

Pod koniec ubiegłego tygodnia metr sześcienny 95-oktanowej benzyny był przez producentów wyceniany średnio na 4430,00 zł, co w porównaniu do końcówki wcześniejszego tygodnia daje obniżkę o 106,80 zł. W przypadku oleju napędowego przecena na przestrzeni tygodnia wyniosła aż 249,60 zł. Pod koniec zeszłego tygodnia diesel kosztował średnio w rafineriach 4770,00 zł/metr sześcienny, co jest najniższą ceną od ponad miesiąca.

Ceny paliw od 1 grudnia. Dobre wieści dla kierowców

Ile kierowcy zapłacą na stacjach paliw w tym tygodniu? Prognoza analityków e-petrol.pl na pierwszy tydzień grudnia zakłada scenariusz optymistyczny dla tankujących, gdyż przewidywane są spadki cen paliw.

Prognozowane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to:

5,82-5,94 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

6,22-6,34 zł/l dla oleju napędowego,

2,62-2,68 zł/l dla autogazu.

