Świąteczne retro w stylu lat 90.? Popularna sieć rozdaje limitowaną kolekcję ubrań

„Żabka przygotowała dla użytkowników swojej aplikacji kreatywny konkurs, w którym można wygrać limitowaną serię ubrań rodem z lat 90., z kultowym logotypem firmy” – informuje sieć w swoim komunikacie.

Świąteczny zestaw od Żabki to ciepły sweter i skarpetki pełne motywów z lat 90.: hot dogi, pizza, kawa i kultowe logo Żabki w świątecznej odsłonie. Wszystko w klimacie retro – modnie, świątecznie i z humorem – czyli w klasycznym żabkowym stylu.

– Ubrania zostały uszyte w Polsce – podkreślają przedstawiciel sieci.

Żabka fashion po raz trzeci

Przypomnijmy, że to już trzecia odsłona bazującej na nostalgii modowej kolekcji Żabki, tym razem inspirowana świętami. W marcu 2025 r. firma zaprezentowała linię ubrań Żabka CREW, a w maju wprowadziła letnią kolekcję.

Jak zdradza sieć, autorką wszystkich serii jest Justyna Tasak – projektantka, graficzka i malarka współpracująca z topowymi markami modowymi.

– Moim zamysłem projektowym było stworzenie wzoru oddającego kultowy charakter Żabki oraz pogodną, radosną atmosferę świąt. Elementy z oferty Menu Żabka przekształciłam z okazji nadchodzącego okresu świętowania i splotłam z tradycyjnymi grudniowymi motywami – wszystko to w połączeniu z retro logo Żabki w mikołajowej czapce. Powstały komplet – sweter i para skarpetek – doskonale wpisuje się w obecny nastrój i zachęca do wspólnego świętowania – mówi projektantka Justyna Tasak.

Limitowana pula zimowych nagród

Ubrania z zimowej kolekcji można wygrać wyłącznie w aplikacji Żappka. Do zdobycia jest 500 zestawów. Aby wziąć udział, wystarczy kupić pizzę na wynos z Żabka Menu, odpowiedzieć na pytanie: „Który produkt z Żabki mógłby być idealnym świątecznym prezentem?” i uzasadnić swój wybór. Każda pizza daje kod do konkursu. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Konkurs trwa do 10 grudnia.

Kampania w klimacie lat 90.

Kampania wykorzystuje zdjęcia i memy stylizowane na lata 90., uzupełnione hasłami. Materiały pojawią się w mediach społecznościowych i w aplikacji Żappka. Strategię przygotowała Żabka Polska, a komunikację marketingową prowadzi agencja kreatywna Cukier.

