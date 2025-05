Żabka z własną kolekcją ubrań. Retro logo i hot-dogi na koszulkach

Żabka wprowadza limitowaną letnią kolekcję ubrań inspirowaną duchem lat 90., w której pojawia się oryginalne logo sieci z 1998 roku – informuje serwis dlahandlu.pl. W skład zestawu wchodzą t-shirt, torba, czapka z daszkiem oraz dwa modele szortów. Za projekt odpowiada Justyna Tasak – projektantka, graficzka i malarka znana ze współpracy z markami modowymi, która połączyła nostalgiczny klimat z nowoczesnym streetwearem.

Moda z przymrużeniem oka i smakiem menu Żabki

Motywem przewodnim kolekcji są kultowe przekąski z oferty menu Żabka – hot dogi, pizza, frytki i burgery, które zdobią ubrania i dodatki, nadając im swobodny, letni charakter. Na koszulce i torbie znalazły się także hasła: „ROK ZAŁOŻENIA 1998”, „See you at Żabka” oraz „Bon appétit!”.

Kolorystyka kolekcji przywodzi na myśl wakacyjny luz – biel t-shirtu i torby kontrastuje z intensywną czerwienią czapki, a szorty dostępne są w dwóch wariantach: krótsze w biało-bordową szachownicę oraz dłuższe w klasycznej czerni i bieli.

Styl na lato z Żabką – powrót do lat 90.

Zaprojektowane przez Justynę Tasak ubrania zdobią motywy kultowych przekąsek z Menu Żabka, takich jak hot dogi, pizza, frytki czy burgery, a całość utrzymana jest w swobodnym, streetwearowym klimacie. Kolekcję uszyto w Polsce z dużą dbałością o detale – hafty, nadruki i jakość wykonania.

– Koszulki z projektem żabkowego logo są kolejnym elementem w budowaniu społeczności Żabki, nawiązują do stylu vintage oraz college. Wesołym uzupełnieniem są spodenki z nadrukiem szachownicy oraz „sprana” czapka z daszkiem i zwijana torba. Całość tworzy zestaw na letnie wojaże i wypady do Żabki – mówi projektantka Justyna Tasak.

Czytaj też:

Nie uwierzysz, kto pojawi się na otwarciu Żabki. Planują święto z wielką pompą

Limitowana pula – tylko w aplikacji Żappka

Letnią kolekcję promują znani twórcy internetowi, m.in. Dresscode Crew, Maria Jeleniewska, Bartosz Laskowski oraz Hanna Puchalska z grupy Genzie. Ubrania nie trafią do regularnej sprzedaży – dostępne będą wyłącznie w konkursie organizowanym w aplikacji Żappka. Do zdobycia przygotowano 300 kompletów. Aby wziąć udział, wystarczy kupić co najmniej dwa produkty z oferty Żabka Menu i odpowiedzieć na pytanie: „Jaki był Twój najbardziej HOT outfit na wizytę w Żabce?”

Czytaj też:

Shein znów pod ostrzałem. Komisja Europejska nie odpuszczaCzytaj też:

Cyberatak na znaną sieć. Zamknięto sklepy