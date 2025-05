Nie uwierzysz, kto pojawi się na otwarciu Żabki. Planują święto z wielką pompą

Nowy sklep Żabki przy ul. Strzelców Bytomskich 42 w dzielnicy Łabędy w Gliwicach stanie się miejscem szczególnym. To tutaj 29 maja o godz. 10:30 odbędzie się uroczyste powitanie 10-tysięcznej franczyzobiorczyni.

Katarzyna Dowbor na otwarciu

Wydarzenie uświetni obecność znanej dziennikarki Katarzyny Dowbor, która w ramach kampanii #DobrzeMiecZabke poprowadzi rozmowy z gośćmi oraz nową partnerką sieci.

Wyjątkowe promocje dla mieszkańców Gliwic

Z okazji otwarcia nowej Żabki mieszkańcy Gliwic mogą liczyć na specjalne oferty. Od 29 maja (od godz. 12:30) do 31 maja (do godz. 17:00) dostępne będą kupony rabatowe na wybrane produkty, takie jak kawa, pizza neapolitańska, hot dogi oraz przekąski z linii PROSTO z PIECA.

Franczyza Żabki. Szczegóły

Model franczyzowy Żabki to propozycja dla osób myślących o własnej działalności. Wkład własny to około 5 tys. zł, a w zamian przyszli franczyzobiorcy otrzymują w pełni wyposażony sklep, towar, szkolenie oraz codzienne wsparcie operacyjne. Programy wsparcia takie jak „Auto na Start”, karta paliwowa czy relokacyjne dofinansowanie do 20 tys. zł dodatkowo ułatwiają start.

Promocja „Rabat na Start”

Do 30 czerwca 2025 r. nowi partnerzy franczyzowi mogą skorzystać z promocji „Rabat na Start”, która oferuje obniżkę kosztów wejścia do sieci o 10 tys. zł netto.

Ekspansja Żabki w liczbach

W ciągu ostatniego roku sieć Żabka otworzyła ponad 1 tys. nowych sklepów. Obecnie współpracuje z nią niemal 10 tys. franczyzobiorców, a w całej Polsce powstało dzięki temu ponad 68 000 miejsc pracy. W samych Gliwicach działa 87 placówek, a w województwie śląskim aż 1680.

W całej Polsce jest już ponad 11 tys. sklepów Żabka. Jubileuszowy, 11-tysięczny otwarto w grudniu 2024 r. w Warszawie (ul. Moliera 8).

