Dino idzie w zupełnie nowym kierunku. Klienci przecierają oczy ze zdumienia

Sieć otwiera sklep internetowy eDino Ogród, oferujący bogaty wybór roślin do domu i ogrodu z odbiorem osobistym w sklepach stacjonarnych.

Dino Polska rośnie w siłę

Sieć sklepów Dino dynamicznie rozwija się na krajowym rynku. Tylko w pierwszym kwartale 2025 r. otwarto 58 nowych placówek, a łączna liczba sklepów wyniosła 2746. Rok wcześniej przychody grupy wyniosły imponujące 29,27 mld zł, co oznacza wzrost o 14,1 proc. r/r. Strategia ekspansji w mniejszych miejscowościach przynosi oczekiwane rezultaty i umacnia pozycję spółki w segmencie handlu detalicznego.

Nowy kierunek Dino

W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów i zmieniający się rynek, Dino uruchamia nowy projekt e-commerce – sklep internetowy eDino Ogród. Dostępny pod adresem kwiaty.marketdino.pl sklep oferuje szeroki wybór roślin ogrodowych i domowych, takich jak hortensje, berberysy, maliny, storczyki czy jagody.

Asortyment i wygodna obsługa online

W ofercie eDino Ogród znajdują się zarówno rośliny kwitnące, jak i zielone, a każdy produkt zawiera szczegółowe informacje: od wymiarów i średnicy doniczki po wskazówki dotyczące pielęgnacji. Oznaczenia wskazują, czy dana roślina nadaje się do wnętrz, biura czy ogrodu oraz czy jest bezpieczna dla zwierząt.

Jak działa zamówienie?

Klient wybiera produkt online, płaci z góry (dostępne opcje to Przelewy24, Google Pay, BLIK, karty płatnicze), a zamówienie odbiera w wybranym sklepie stacjonarnym Dino. Usługa nie przewiduje dostawy do domu ani do paczkomatów. Standardowy czas oczekiwania na zamówienie wynosi dwa dni robocze.

Indywidualne zamówienia i kontakt z obsługą

Jeśli poszukiwana roślina nie znajduje się w ofercie, można skorzystać z formularza kontaktowego i złożyć indywidualne zamówienie.

