Nadchodzi rewolucja w sklepach. Rząd chce ograniczyć promocje

Popularne akcje marketingowe typu „kup 8 piw, drugie 8 gratis” mogą wkrótce przejść do historii. Projekt nowelizacji ustawy ma również ukrócić sprzedaż alkoholu w formach i opakowaniach budzących kontrowersje.

Zakaz bonusów i agresywnej promocji piwa

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych przewiduje zaostrzenie przepisów dotyczących reklamowania napojów alkoholowych. Kluczowym punktem jest redefinicja pojęcia promocji. Nowe regulacje zakładają zakaz oferowania alkoholu w ramach gratisów czy rabatów – uderzając w popularne w dyskontach promocje typu „8+8” czy „12+12”. Zmiany obejmą również zwiększenie kar za nielegalną reklamę i niezgodne z prawem akcje promocyjne napojów wysokoprocentowych i piwa. Przez 30 dni projekt ma być publicznie konsultowany. Nowe przepisy weszłyby w życie 1 stycznia 2026 r.

Koniec z „alkotubkami” i alkoholem w nietypowej formie

Impulsem do zmian była pojawiająca się w 2024 roku sprzedaż alkoholu w tubkach przypominających opakowania musów owocowych dla dzieci. Resort zdrowia przyznał wówczas, że obowiązujące przepisy nie dawały podstaw do zakazania takiej sprzedaży – mimo oczywistych kontrowersji.

Nowe prawo jednoznacznie zakazuje sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna – takich jak żel, proszek, kryształki czy pasta. Ponadto, wszystkie opakowania do 300 ml będą musiały być wykonane wyłącznie ze szkła lub metalu.

Nowe wymagania dotyczące wyglądu opakowań

Projekt ustawy zakłada również, że wygląd opakowania z alkoholem nie może wprowadzać w błąd ani budzić skojarzeń z produktami dla dzieci. Design etykiety nie powinien też zachęcać do spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie ani sugerować, że jego spożycie wpływa pozytywnie na atrakcyjność, relaks, sukces zawodowy, naukę czy kondycję fizyczną.

Obowiązkowe legitymowanie młodych klientów

Zgodnie z projektem, sprzedawcy alkoholu będą zobowiązani do zażądania dokumentu tożsamości w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wieku klienta. Ma to zapobiegać sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i wzmocnić kontrolę nad legalnością obrotu napojami procentowymi.

