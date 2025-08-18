Tysiące Polaków kupi rower taniej. Nowy program wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program wsparcia, który może znacznie zwiększyć zainteresowanie rowerami elektrycznymi w Polsce. Inicjatywa pod nazwą „Mój Rower Elektryczny” zakłada dofinansowanie zakupu jednośladów z napędem elektrycznym, co może obniżyć koszt zakupu nawet o połowę.

Ile można zyskać?

Wysokość dopłat będzie zależeć od rodzaju pojazdu. Dla standardowych rowerów elektrycznych przewidziano wsparcie do 2500 zł. Z kolei osoby zainteresowane zakupem roweru cargo lub elektrycznego wózka rowerowego mogą liczyć na dopłatę w wysokości nawet 4500 zł. Warunkiem uzyskania wsparcia jest to, aby cena zakupu nie została obniżona o więcej niż 50% oraz aby pojazd został wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.

Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych – nie będą mogły z niego korzystać firmy ani samorządy. W praktyce oznacza to, że zarówno mieszkańcy dużych aglomeracji, jak i osoby z mniejszych miejscowości zyskają dostęp do ekologicznego środka transportu wspomaganego silnikiem elektrycznym.

Rower elektryczny to połączenie tradycyjnego jednośladu z nowoczesną technologią. Ułatwia pokonywanie większych odległości, wjazd pod górę oraz skraca czas dojazdu w porównaniu z innymi środkami transportu. Jednocześnie pozwala dbać o zdrowie i ograniczać emisję spalin.

Wyższe wsparcie

Dodatkowo, program przewiduje wyższe wsparcie dla rowerów cargo – pojazdów coraz chętniej wykorzystywanych w miastach do przewozu dzieci, zakupów czy sprzętu, które w wielu przypadkach zastępują samochód.

NFOŚiGW planuje przeznaczyć na realizację programu nawet 50 mln zł. Środki te mają umożliwić zakup kilkunastu tysięcy e-rowerów. Wstępne założenia przewidują prostą procedurę: po zakupie roweru należy złożyć wniosek o dopłatę z fakturą, a po pozytywnej weryfikacji, środki zostaną przelane na konto kupującego.

Nie wyklucza się również innego modelu – dopłaty mogłyby być odliczane bezpośrednio przy zakupie w sklepie, a rozliczenie odbywałoby się między sklepem a Funduszem.

