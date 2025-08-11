Uczestnicy PPK dostaną dopłaty. Niemal 30 mln zł

Polski Fundusz Rozwoju (PFR), państwowa spółka, która nadzoruje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) poinformowała o przekazaniu instytucjom finansowym 29,8 mln zł tytułem wpłat powitalnych za drugi kwartał tego roku. Środki te trafią do 119 tys. uczestników PPK.

Uczestnicy PPK na dniach dostaną pieniądze

W pierwszym kwartale br. wpłaty powitalne otrzymało 93,5 tys. uczestników PPK. Ich łączna kwota wyniosła 23,4 mln zł. PFR zwraca uwagę, że wzrost liczby osób, które otrzymały wpłatę powitalną w porównaniu z poprzednim kwartałem, świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu programem.

PFR przypomina, że uprawnienie do jednorazowej wpłaty powitalnej, w wysokości 250 zł, przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane – finansowane przez nią – wpłaty podstawowe za co najmniej trzy miesiące. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

– W terminie 15 dni od zakończenia kwartału, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli do niej uprawnienie, na podstawie danych z Ewidencji PPK. Następnie, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje wpłatę powitalną uczestnikowi PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, za pośrednictwem PFR. Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że wpłata powitalna za drugi kwartał 2025 r. pojawi się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej 14 sierpnia – czytamy w komunikacie.

Jak niedawno informowaliśmy, liczba uczestników PPK zbliża się do 4 mln pracowników. Jeszcze na początku roku było to 3,77 mln osób. Partycypacja w programie wynosi 53,72 proc. Najwyższa występuje w dużych firmach, zatrudniających 1000 i więcej osób, gdzie przekracza 80 proc. Dość wysoka, bo blisko 70 proc. partycypacja występuje w mikrofirmach.

