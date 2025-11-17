Koniec zgadywania, ile dostaniesz z ZUS. Aplikacja pokaże prognozę emerytury

Już w pierwszej połowie 2026 r. użytkownicy aplikacji mObywatel mają zyskać dostęp do nowej, długo zapowiadanej funkcji – prognozy przyszłej emerytury. Taką deklarację złożył w programie „Onet Rano. Finansowo” prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk, podkreślając, że trwają intensywne prace nad bezpiecznym wdrożeniem tego rozwiązania.

Kolejne funkcje

Szef ZUS zwrócił uwagę, że mObywatel jest stale rozwijany, a minister cyfryzacji systematycznie dodaje kolejne funkcje. Jak przypomniał, od początku zakładano, że zamiast osobnej Centralnej Informacji Emerytalnej to właśnie w rządowej aplikacji powinny znaleźć się dane dotyczące przyszłych świadczeń. Według Derdziuka nowa funkcja powinna pojawić się w pierwszym półroczu przyszłego roku.

Planowana usługa ma obejmować nie tylko informacje z ZUS. W mObywatelu mają zostać pokazane również dane z tzw. III filara, czyli dobrowolnych form odkładania na emeryturę, takich jak IKE, IKZE czy PPK. Kluczowe będzie jednak porozumienie z instytucjami finansowymi, ponieważ ich udział w systemie nie będzie obowiązkowy. Jak zaznaczył prezes ZUS, trwają prace z Centralnym Ośrodkiem Informatyki nad tym, aby prezentowane dane były nie tylko statyczne, ale jak najbardziej indywidualne i pokazywały tendencję kształtowania się przyszłych emerytur.

Cyfrowy dostęp do informacji emerytalnych nie jest nowym pomysłem. Już w maju 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który otworzył drogę do wdrożenia takiej funkcji w mObywatelu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiadał wtedy, że dzięki współpracy z ZUS i sektorem prywatnym aplikacja stanie się centralnym punktem wiedzy o naszych perspektywach emerytalnych.

Prognoza emerytury

Możliwość sprawdzenia prognozy emerytury w telefonie ma znaczenie nie tylko praktyczne, ale także psychologiczne. Taki dostęp ułatwi planowanie przyszłości bez konieczności logowania się do rozbudowanych serwisów, jak PUE ZUS, czy oczekiwania na papierowe korespondencje. Jednoczesne pokazanie danych z systemu państwowego oraz – przy zgodzie dostawców – z kont IKE, IKZE i PPK może stać się istotnym elementem budowania świadomości finansowej.

Dokładny termin uruchomienia nowej opcji nie został jeszcze ogłoszony, ale z zapowiedzi prezesa ZUS wynika, że funkcja emerytalna w mObywatelu ma zadebiutować w pierwszej połowie 2026 r. Będzie to kolejny etap rozwoju aplikacji, która już teraz umożliwia korzystanie z e-dowodu, kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy rejestracji samochodu online, a w najbliższym czasie ma również przechowywać dyplomy ukończenia studiów wyższych.

Czytaj też:

Minister reaguje po ataku hakerskim na serwis z pożyczkami. Klienci poważnie zagrożeniCzytaj też:

Atak hakerski na jedno z największych biur podróży. Minister zabrał głos