Kursy walut 17 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Początek tygodnia okazał się dobry dla dolara, który odrobinę zyskał względem złotego. Nie tylko amerykańska waluta poszła dziś w górę – zdrożał także funt szterling. Za to euro i frank szwajcarski lekko potaniały względem piątkowych notowań. Królem dnia został zdecydowanie funt, który wśród czterech głównych walut zanotował największe procentowe umocnienie.

Analiza dnia – 17 listopada 2025

Dolar amerykański (USD) – wzrost niewielki

USD kosztuje dziś 3,6400 zł, czyli o 0,0024 zł więcej niż w piątek (3,6376 zł). Ruch jest minimalny, ale kierunek wzrostowy jest jednoznaczny. Notowania utrzymują się w spokojnym zakresie 3,64–3,66 zł.

Euro (EUR) – spadek lekki

Dzisiejszy kurs euro to 4,2231 zł, co oznacza spadek o 0,0043 zł względem piątku (4,2274 zł). Zmiana symboliczna, a europejska waluta pozostaje stabilna wokół poziomu 4,22 zł.

Frank szwajcarski (CHF) – spadek delikatny

CHF wynosi 4,5826 zł, czyli 0,0092 zł mniej niż w piątek (4,5918 zł). To największy spadek spośród głównych walut tego dnia, choć nadal bardzo umiarkowany.

Funt szterling (GBP) – niewielki wzrost

GBP kosztuje dziś 4,7924 zł, a więc 0,0070 zł więcej niż w piątek (4,7854 zł). To największy procentowy wzrost dnia.

Podsumowanie dnia (17 listopada 2025)

USD – minimalny wzrost, +0,07 proc.

EUR – spadek lekki, −0,10 proc.

CHF – spadek delikatny, −0,20 proc.

GBP – niewielki wzrost, +0,15 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 17 listopada

dolar – 3,6400 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5826 zł

funt szterling – 4,7924 zł

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Notowania walut w zeszłym tygodniu?

Kursy walut – piątek, 14 listopada

dolar – 3,6376 zł

euro – 4,2274 zł

frank szwajcarski – 4,5918 zł

funt szterling – 4,7854 zł

Kursy walut – czwartek, 13 listopada

dolar – 3,6417 zł

euro – 4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,5779 zł

funt szterling – 4,7909 zł

Kursy walut – środa, 12 listopada

dolar – 3,6570 zł

euro – 4,2312 zł

frank szwajcarski – 4,5755 zł

funt szterling – 4,7967 zł

Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada

dolar – 3,6610 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,5426 zł

funt szterling – 4,8230 zł

Czytaj też:

Kosili trawę, wykosili fortunę. Zaskakujące odkrycie pracowników miejskichCzytaj też:

Ceny złota biją rekordy. W te sztabki inwestują Polacy