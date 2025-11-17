Komorowski zostawił po sobie ważną zmianę. Sędziowie do dzisiaj nie wiedzą, jak ją stosować
Bronisław Komorowski
Bronisław Komorowski Źródło: Shutterstock / Drop of Light
Państwo przerzuciło na obywateli obowiązek obliczania i deklarowania podatku. To obywatele składają deklaracje podatkowe. Zadeklarują i zapłacą tylko taki podatek, jaki zrozumieją po zapoznaniu się z treścią przepisów, że na nich ciąży. Jest oczywiste, że nikt nie zapłaci innego podatku niż taki, o którym sam wie.

Ponad 10 lat temu prezydent Bronisław Komorowski na odchodne podpisał niezwykle ważną nowelizację prawa podatkowego. Chodzi o tzw. „in dubio pro tributario”, czyli że wątpliwości co do treści przepisów podatkowych muszą/mają być rozstrzygane na korzyść obywatela. Państwo nie może bowiem rozstrzygać ich na swoją korzyść, bo obywatel nie może tracić majątku, gdy państwo uchwala i stosuje wieloznaczne, niejasne przepisy. Jednak zasada ta do dziś nie jest stosowana, bo jej adresaci – sędziowie nie mają pojęcia, że ten przepis jest do nich skierowany i nie wiedzą, jak go stosować.

