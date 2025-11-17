Ile kierowcy zapłacą za paliwo w tym tygodniu? Niezbyt dobre prognozy

Eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak wskazują, że poprzedni tydzień przyniósł niespodziewany spadek cen paliw. Choć skala obniżek nie była duża, to nawet niewielkie zmiany powinny ucieszyć kierowców, gdyż na kolejne spadki w najbliższym czasie raczej nie ma co liczyć.

– Spadek cen na stacjach w ostatnich dniach odbył się kosztem marż operatorów rynku detalicznego. Kierowcy musza się jednak liczyć z tym, że ta przecena miała incydentalny charakter, bo nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek – piszą analitycy e-petrol.pl.

W ubiegłym tygodniu na wysokim poziomie utrzymywały się ceny paliw w hurcie. Zarówno 95-oktanowa benzyna, jak i olej napędowy kosztowały więcej niż na początku listopada. Metr sześcienny benzyny wyceniano średnio na 4571,40 zł. To o 91,40 zł powyżej poziomu z początku listopada. Diesel w tym samym okresie podrożał o 82,40 zł i kosztuje aktualnie 4853,60 zł/metr sześc.

Jakie ceny paliw w tym tygodniu? Powrót podwyżek

Jak wspominano, obniżki nastąpiły za to na stacjach paliw, co było dla tankujących sporą ulgą po dwóch tygodniach zauważalnych wzrostów. W końcówce zeszłego tygodnia popularna „95", a także olej napędowy potaniały o 2 grosze i kosztowały odpowiednio 5,92 zł/l i 6,09 zł/l. O grosz zmniejszyła się cena autogazu, który kosztował 2,59 zł/l.

Jakich cen paliw kierowcy mogą spodziewać się w tym tygodniu? Tu niestety dobrych wiadomości nie ma, ponieważ na początek drugiej połowy listopada analitycy e-petrol.pl prognozują umiarkowane podwyżki na stacjach. Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień wyglądają następująco:

5,88-5,99 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

6,08-6,19 zł/l dla oleju napędowego,

2,58-2,66 zł/l dla autogazu.

