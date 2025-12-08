Nagły ruch w państwowym gigancie. To koniec pewnej ery

W poniedziałek 8 grudnia rada nadzorcza PGE podjęła decyzję o kluczowych zmianach w kierownictwie spółki. Z posadami pożegnali się prezes Dariusz Marzec oraz wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Maciej Górski. Na chwilę obecną nie ujawniono powodów tej decyzji.

Rewolucja kadrowa w PGE. Dariusz Marzec odwołany

Dariusz Marzec został powołany na prezesa zarządu PGE w marcu 2024 roku. Wcześniej pracował dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej w latach 2013-2016 jako wiceprezes zarządu ds. rozwoju.

Na swoim koncie ma także stanowisko członka zarządu ds. ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie (lata 2019-2024). W przeszłości Dariusz Marzec miał także epizod polityczny – w 2004 i 2005 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki.

PGE z nowym prezesem. Kim jest Dariusz Lubera?

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, następcą odwołanego prezesa zostanie Dariusz Lubera. „Zostanie on delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki na okres do trzech miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków prezesa zarządu spółki” – czytamy w oświadczeniu.

Dariusz Lubera od lat związany jest z polską energetyką. W latach 2008–2015 stał na czele Tauron Polska Energia, gdzie odpowiadał m.in. za debiut giełdowy grupy w 2010 roku. Wcześniej pracował w Zakładzie Energetycznym Tarnów oraz w Enion S.A., zdobywając doświadczenie w zarządzaniu dużymi firmami energetycznymi.

Od 2017 roku działa w sektorze prywatnym. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a cała jego kariera zawodowa przebiega w obszarze energetyki.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb państwa ma w spółce 61 proc. akcji.

Czytaj też:

MEN rusza z nową reformą. Nowacka zapowiada wielkie zmianyCzytaj też:

Prawdziwi liderzy i słabe ogniwa. Takie oceny dostali ministrowie Tuska