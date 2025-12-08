Najwyższe świadczenie w kraju. ZUS wypłaca ponad 6500 zł bez stażu pracy

Emerytura honorowa to najwyższe świadczenie dla seniorów wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 2025 roku jego kwota wynosi 6589,67 zł miesięcznie i będzie obowiązywać do marca 2026 roku. Pieniądze te przysługują każdej osobie, która ukończyła 100 lat – niezależnie od stażu pracy czy historii zawodowej. Wiek jest jedynym warunkiem otrzymania tego świadczenia.

Waloryzacja świadczenia

Jeszcze do końca 2024 roku obowiązywała zasada, że raz przyznana emerytura honorowa była wypłacana w tej samej wysokości aż do końca życia. Od 2025 roku przepisy zmieniono i zlikwidowano mechanizm „zamrożenia” kwoty świadczenia. Od tej pory emerytura honorowa jest waloryzowana – podobnie jak inne emerytury – i podwyższana co roku w marcu.

Obecnie waloryzacja obejmuje wszystkich pobierających emeryturę honorową. Pierwsze podwyżki przyznano w 2025 roku. Osoby, które otrzymały to świadczenie rok wcześniej, dostały wzrost o 343,5 zł, bo dokładnie o tyle zwiększono kwotę emerytury honorowej w stosunku do wcześniejszego poziomu. Seniorzy, którzy zaczęli pobierać świadczenie w 2023 roku, zyskali jeszcze więcej – od marca 2025 ich emerytura honorowa jest wyższa o 1050 zł w porównaniu z kwotą przyznaną na początku.

ZUS wypłaca emeryturę honorową automatycznie tym stulatkom, którzy już pobierają zwykłą emeryturę. W takim przypadku nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów – decydujące jest osiągnięcie wieku 100 lat, a urząd sam nalicza i zaczyna wypłacać dodatek. Przy przyznawaniu świadczenia nie bierze się pod uwagę stażu pracy, okresów składkowych ani innych tytułów do świadczeń.

KRUS

Honorową emeryturę wypłaca nie tylko ZUS, ale również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zasada jest podobna – osoby w wieku co najmniej 100 lat, które są już emerytami w KRUS, dostają świadczenie bez dodatkowych formalności.

Wyjątek dotyczy seniorów, którzy ukończyli 100 lat, ale nie pobierają żadnej emerytury ani z ZUS, ani z KRUS. W ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie emerytury honorowej. Dopiero po takim zgłoszeniu instytucja może rozpocząć wypłatę pieniędzy. Jeżeli 100-latek nie figuruje w systemach ZUS lub KRUS jako świadczeniobiorca, żadna z tych instytucji nie uruchomi wypłat z urzędu – wymagane jest formalne wystąpienie o świadczenie.

