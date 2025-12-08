Znikająca czternastka. Waloryzacja w 2026 wykluczy coraz więcej emerytów
Udostępnijdodaj Skomentuj

Znikająca czternastka. Waloryzacja w 2026 wykluczy coraz więcej emerytów

Dodano: 
Emeryci
Emeryci Źródło: freepik
W 2026 roku więcej seniorów może stracić prawo do czternastej emerytury. Powodem niezmieniony przez rząd próg dochodowy.

14. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane przez ZUS uprawnionym seniorom. Ma na celu wsparcie finansowe najstarszych obywateli w obliczu rosnących kosztów życia. Po raz pierwszy została wypłacona w 2021 roku i od tamtej pory regularnie wraca do kalendarza wypłat, ale z roku na rok przysługuje coraz mniejszej ilości osób.

Wszyscy emeryci i renciści – niezależnie od wysokości dochodu – otrzymują w Polsce trzynastą emeryturę, ale pełną kwotę czternastej otrzymują tylko osoby z emeryturą brutto do określonego progu – niezmienionego przez rząd w 2026 roku. Po jego przekroczeniu działa mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Niektórzy seniorzy stracją na waloryzacji świadczeń z ZUS

Według rządowej prognozy waloryzacja świadczeń z ZUS w 2026 roku wyniesie 4,88 procent. Minimalna emerytura wzrośnie dzieki temu zabiegowi do 1970,60 zł brutto. I to jest problem dla coraz większej grupy seniorów.

Niezmieniony przez rząd w 2026 roku próg dochodowy wynoszący – podobnie jak w 2025 roku 2900 zł brutto – sprawi, że coraz więcej osób straci prawo do czternastego świadczenia. Dodatkowo, po przekroczeniu progu podatkowego 2500 zł, niektórzy otrzymają z ZUS mniej, niż wynikałoby z przelicznika waloryzacji.

W 2025 roku około 300 tysięcy osób straciło prawo do czternastego świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego, a w 2026 roku to grono się jeszcze powiększy. Limit uprawniający do pełnej czternastki nie jest automatycznie podnoszony, mimo rosnących świadczeń podstawowych.

Mechanizm jest powtarzalny, ale nie skaluje się z waloryzacją. Limit nie rośnie, a dochody seniorów tak. To właśnie zderzenie tych dwóch wartości sprawi, że w 2026 roku system stanie się wyjątkowo niekorzystny. Taka sytuacja uderzy przede wszystkim w osoby z emeryturą między 2800 a 3300 zł brutto. Wypłata 14. świadczenia odbywa się zwykle we wrześniu.

Czytaj też:
Dla tej opcji seniorzy rezygnują z 13. i 14. emerytury. Zyskują więcej