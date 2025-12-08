Bankomaty uderzą po kieszeni. W 2026 r. wypłata gotówki już nie będzie tania

W 2026 roku szykuje się pierwsza od lat podwyżka kosztów wypłat gotówki z bankomatów. Visa i Mastercard zapowiedziały wzrost tzw. opłaty bankomatowej, czyli maksymalnej prowizji, jaką bank wydający kartę płaci operatorowi urządzenia za każdą wypłatę z „obcego” bankomatu. Choć formalnie zmiana dotyczy rozliczeń między bankami a właścicielami sieci, w praktyce może przełożyć się na wyższe opłaty dla klientów indywidualnych.

Już dziś bankomatów w Polsce jest coraz mniej, a gotówka stopniowo ustępuje miejsca transakcjom bezgotówkowym. Teraz dodatkowo wypłaty z popularnych sieci, takich jak Euronet czy Planet Cash, mają stać się droższe. Jak tłumaczy analityk Bankier.pl Wojciech Boczoń, stawka opłaty bankomatowej nie zmieniała się od kilkunastu lat, podczas gdy koszty utrzymania całej infrastruktury – od energii, przez serwis, po bezpieczeństwo – systematycznie rosły. Stąd decyzja operatorów kart o podwyżkach.

Nowe stawki od lutego 2026 r.

Podwyżki wejdą w życie od lutego 2026 r. i przyjmą formę opłaty mieszanej, składającej się z części stałej i procentowej od wypłacanej kwoty. Dla banków będzie to wyglądać następująco:

Mastercard : 1,20 zł + 0,18 proc. kwoty wypłaty (obecnie 1,20 zł + 0,05 proc.),

: 1,20 zł + 0,18 proc. kwoty wypłaty (obecnie 1,20 zł + 0,05 proc.), Visa: 1,20 zł + 0,17 proc. kwoty wypłaty (obecnie stałe 1,30 zł).

Przekładając to na konkretny przykład – przy wypłacie 1000 zł koszt dla banku w systemie Mastercard wzrośnie z ok. 1,70 zł do 3 zł, a dla Visy z 1,30 zł do ok. 2,90 zł. Dr Michał Macierzyński z PKO Banku Polskiego szacuje, że dla całego sektora oznacza to dodatkowe 100–150 mln zł rocznie i wzrost jednostkowych kosztów wypłat nawet o ponad 100 proc.

Czy klienci zapłacą więcej za wypłatę gotówki?

Cenniki prowizji dla klientów ustalają samodzielnie banki, więc teoretycznie mogłyby przejąć wyższe koszty na siebie. W praktyce, przy tak dużym wzroście opłaty bankomatowej, mało prawdopodobne jest, by instytucje nie zareagowały zmianą taryf. Efektem może być ograniczenie darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów, wprowadzenie dodatkowych warunków (np. brak opłat dopiero od określonej kwoty) lub podniesienie stawek za korzystanie z „obcych” urządzeń.

Jak uniknąć wyższych opłat z bankomatów?

Eksperci radzą, by uważnie śledzić komunikaty swojego banku i sprawdzić, z których sieci bankomatów można wypłacać gotówkę bez prowizji. Najprostszym sposobem na ograniczenie kosztów jest korzystanie z urządzeń należących bezpośrednio do naszego banku lub tych objętych darmowymi wypłatami w danym planie taryfowym.

Warto też zmienić nawyki – zamiast częstych, drobnych wypłat, lepiej pobierać gotówkę rzadziej, ale w większych kwotach. Alternatywą jest szersze korzystanie z płatności kartą oraz BLIKIEM, co pozwala całkowicie zrezygnować z bankomatów lub ograniczyć wizyty do minimum. Dzięki temu nawet po wejściu w życie nowych stawek opłata bankomatowa nie musi znacząco obciążyć naszego domowego budżetu.

Czytaj też:

Bankomaty znikają z ulic. Wkrótce po gotówkę pójdziesz do kasy w sklepieCzytaj też:

Bankomat wygląda „normalnie”? Tak kradną twoje dane i gotówkę