Zmiany w emeryturach coraz bliżej. Rząd pokazuje karty

Co trzy lata rząd przygotowuje przegląd systemu emerytalnego, aby ocenić skutki wcześniejszych decyzji oraz sytuację finansową przyszłych emerytów. Jak informuje „Fakt”, najnowszy dokument przygotowany przez Ministerstwo Pracy i ZUS został już przyjęty przez rząd. Wynika z niego jasno, że podniesienie wieku emerytalnego nie jest obecnie rozważane, choć nie oznacza to rezygnacji z reform. Rząd chce skupić się na działaniach, które zachęcą Polaków do dłuższej aktywności zawodowej.

Raport emerytalny

Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat na emeryturę przeszło w Polsce blisko milion osób. Jednocześnie wyraźnie rośnie różnica w wysokości przeciętnych świadczeń kobiet i mężczyzn. W grudniu 2022 r. średnia emerytura wynosiła 3628,09 zł u mężczyzn oraz 2468,43 zł u kobiet. Rok później było to odpowiednio 4251,56 zł i 2920,98 zł. W grudniu 2024 r. przeciętne świadczenie mężczyzn sięgnęło 4818,02 zł, podczas gdy kobiety otrzymywały średnio 3321,12 zł.

Najmocniej zwraca uwagę rosnąca przepaść między emeryturami obu płci. Z rządowego opracowania cytowanego przez „Fakt” wynika, że różnica ta powiększała się z roku na rok: z 1159,66 zł w 2022 r., do 1330,58 zł w 2023 r., aż po 1496,90 zł w grudniu 2024 r. Dokument pokazuje więc nie tylko skalę zróżnicowania świadczeń, ale także trend jego narastania na niekorzyść kobiet.

Autorzy przeglądu podkreślają, że samo podniesienie wieku emerytalnego nie jest odpowiedzią na problem starzejącego się społeczeństwa. W rządowym raporcie zapisano, że propozycje wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę nie rozwiązują kluczowych wyzwań, a „obecny wiek emerytalny zapewnia osobom starszym poczucie bezpieczeństwa”.

Dłuższa praca

Zamiast zmian ustawowego wieku przejścia na emeryturę, dokument wskazuje na konieczność rozwijania rozwiązań motywujących do dłuższej pracy. W raporcie zaznaczono, że stosowane obecnie zachęty do kontynuowania aktywności zawodowej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przynoszą już zauważalne efekty – rośnie odsetek zatrudnionych w tej grupie. Rekomendacją jest utrzymanie i wzmacnianie tej tendencji, tak aby więcej osób decydowało się na późniejsze zakończenie kariery zawodowej, a w konsekwencji mogło liczyć na wyższe świadczenia w przyszłości.

Rządowy przegląd nie przewiduje więc radykalnych ruchów przy samym wieku emerytalnym, ale jasno sygnalizuje kierunek zmian: większy nacisk na zachęty do dłuższej pracy oraz potrzebę dalszej analizy narastających różnic między świadczeniami kobiet i mężczyzn.

