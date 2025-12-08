Dwa miesiące, które podniosą emeryturę w 2026 r. Nawet o kilkaset złotych

Kiedy zakończyć karierę zawodową, a kiedy jeszcze zaczekać? Dla osób, które w 2026 r. osiągną wiek emerytalny, ważna jest nie tylko sama decyzja o odejściu z pracy, ale także moment złożenia wniosku do ZUS. Wybrany miesiąc może przełożyć się na różnicę w wysokości świadczenia sięgającą nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Dwa terminy

Za szczególnie opłacalne uznaje się dwa terminy przejścia na emeryturę. Pierwszym z nich jest koniec lutego 2026 r. Osoby, które do tego czasu rozwiążą umowę o pracę i złożą wniosek w ZUS, zostaną ujęte w systemie jako emeryci jeszcze przed marcową waloryzacją. Zyskują wtedy podwójnie: obejmie ich podwyżka świadczeń od marca, a w kwietniu otrzymają również trzynastą emeryturę, niezależną od wysokości ich zasadniczego świadczenia.

Drugim korzystnym momentem jest lipiec 2026 r. Przejście na emeryturę po czerwcu pozwala skorzystać z rocznej waloryzacji kapitału emerytalnego, która podnosi zgromadzone na koncie w ZUS środki. Wyższy kapitał oznacza automatycznie wyższą kwotę docelowego świadczenia.

Skalę różnic dobrze pokazują przykłady. Osoba z kapitałem emerytalnym w wysokości 500 tys. zł, która zrezygnuje z pracy w czerwcu, otrzyma emeryturę niższą o ok. 270 zł miesięcznie, niż gdyby poczekała z decyzją do lipca. Z kolei ktoś, kto zgromadził 600 tys. zł, wybierając lipcowy termin, może liczyć na świadczenie wyższe prawie o 500 zł.

Prognozy

Prognozowana waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 r. ma wynieść ok. 4,9 proc. Najniższa emerytura wzrośnie z 1878,92 zł brutto do 1970,98 zł brutto, co daje ok. 83 zł więcej „na rękę”. Podwyżkę odczują również osoby z wyższymi świadczeniami.

Po waloryzacji emerytura:

– 2000 zł brutto wzrośnie do 2098 zł (wzrost „na rękę” o 89 zł),

– 2600 zł do 2727,40 zł („na rękę” o 100,65 zł więcej),

– 3000 zł do 3147 zł (podwyżka „na rękę” o 116,13 zł),

– 4000 zł do 4196 zł (wzrost „na rękę” o 154,84 zł),

– 5000 zł do 5245 zł („na rękę” o 193,55 zł więcej),

– 6000 zł do 6294 zł (wzrost „na rękę” o 145,39 zł).

Za najmniej korzystne uznaje się miesiące tuż przed roczną waloryzacją kapitału – marzec, kwiecień i maj. Osoby, które wtedy złożą wniosek o emeryturę, nie skorzystają z czerwcowego przeliczenia zgromadzonych środków i ich świadczenie będzie liczone od niższej podstawy.

Przy wyborze terminu przejścia na emeryturę trzeba także pamiętać o formalnościach. Aby uniknąć przerwy w dochodach, należy rozwiązać umowę o pracę najpóźniej na dwa dni przed końcem miesiąca, a wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy złożyć w ZUS do ostatniego dnia tego miesiąca. Dzięki temu po ostatniej wypłacie wynagrodzenia od razu pojawi się pierwsza emerytura z ZUS.

