Przelała spadek na wspólne konto. Odpowiedź fiskusa zaskakuje

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 listopada 2025 r. (0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD) rozwiewa wątpliwości wielu małżonków. Skarbówka jednoznacznie stwierdziła, że przelew pieniędzy z osobistego rachunku bankowego na wspólne konto małżonków nie powoduje powstania podatku od spadków i darowizn, nie stanowi darowizny i nie wymaga zgłaszania do urzędu skarbowego. Organ już na wstępie podkreślił, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Wspólność mjątkowa

We wniosku kobieta wyjaśniła, że pozostaje w ustroju wspólności majątkowej, ma własne konto oraz rachunek wspólny z mężem. Na konto osobiste trafiły środki po zmarłej matce, a część z nich planuje przelać na rachunek wspólny, by razem z mężem sfinansować leasing samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej męża. Jak argumentowała, pieniądze przekazywane są do majątku wspólnego i służą zaspokojeniu potrzeb całej rodziny, więc nie powinny być traktowane jako darowizna.

Skarbówka zgodziła się z tym podejściem. W interpretacji przypomniano, że podatek od spadków i darowizn obejmuje wyłącznie nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych, a jego istotą jest przyrost majątku po stronie podatnika. Warunkiem opodatkowania jest więc realne wzbogacenie obdarowanego. Przelew środków w ramach majątku wspólnego małżonków nie powoduje zwiększenia majątku żadnego z nich, a więc nie dochodzi do nabycia w rozumieniu ustawy.

Organ podatkowy sięgnął także do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wskazując, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność ustawowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Środki trafiające na wspólny rachunek wchodzą zatem do majątku wspólnego, a nie do majątku osobistego jednego z małżonków. Podkreślono również, że środki uzyskane np. po zmarłej matce, jeśli są wykorzystywane na potrzeby rodziny, mogą zasilać majątek wspólny.

Definicja darowizny

Dyrektor KIS powołał się dodatkowo na definicję darowizny z Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nią darowizna polega na nieodpłatnym świadczeniu kosztem majątku darczyńcy, które prowadzi do wzbogacenia obdarowanego. W analizowanej sytuacji nie ma odrębnego obdarowanego, ponieważ pieniądze pozostają w obrębie majątku wspólnego małżonków. Organ wskazał wprost, że w takim przypadku brak jest nabywcy w rozumieniu ustawy podatkowej, a skoro nikt niczego nie nabywa, obowiązek podatkowy nie może powstać.

W podsumowaniu interpretacji Dyrektor KIS zaznaczył, że na wnioskodawczyni nie ciążą żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, w tym obowiązek zgłoszenia przelewu do urzędu skarbowego. Przelew środków z konta osobistego na wspólne konto małżonków został uznany za czynność neutralną podatkowo, mieszczącą się w ramach ustawowej wspólności majątkowej.

