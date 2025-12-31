Koniec wolności w internecie. Skarbówka rusza po pieniądze z darowizn i sprzedaży

Skończył się czas pełnej swobody dla osób zarabiających w sieci bez kontaktu z fiskusem. Krajowa Administracja Skarbowa zaczęła systemowo kontrolować użytkowników platform sprzedażowych oraz twórców internetowych, którzy otrzymują wpłaty od widzów. Zarówno sprzedający w internecie, jak i streamerzy muszą liczyć się z obowiązkiem rozliczenia przychodów, a brak zgłoszenia dochodów może skończyć się wezwaniem do zapłaty podatku.

Unijna dyrektywa

Źródłem zmian jest unijna dyrektywa, która zobowiązuje państwa członkowskie do objęcia nowych regulacji osób sprzedających towary lub usługi online. W praktyce oznacza to, że administracja skarbowa uzyskała szczegółowy dostęp do danych o transakcjach realizowanych na platformach takich jak Allegro, Vinted czy Amazon. Dzięki temu łatwiej wyłapywać osoby, które w sieci prowadzą faktyczną działalność handlową, ale jej nie rozliczają.

Na początku 2025 r. fiskus otrzymał pierwsze obszerne zestawienia obejmujące lata 2023 i 2024. Trafiły do niej dane blisko 300 tys. sprzedawców e-commerce. Jednocześnie przepisy przewidują wyjątki – raportowaniu nie podlegają osoby, które w danym okresie miały maksymalnie 30 transakcji i nie przekroczyły łącznej kwoty 2000 euro. Oznacza to, że okazjonalna sprzedaż używanych rzeczy nie wywoła reakcji skarbówki, o ile mieści się w określonych limitach.

Zmiany dla streamerów

Zmiany obejmują również streamerów. Dotychczas mogli oni korzystać z przepisów pozwalających traktować wpłaty od wielu widzów jako darowizny, o ile od jednego darczyńcy nie przekraczały 5733 zł w ciągu pięciu lat. Fiskus uznał jednak, że weryfikacja źródeł wpłat jest niemożliwa i zdecydował, że wszystkie tzw. donejty będą traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z nowymi zasadami każda wpłata od widzów jest przychodem i może zostać rozliczona jako działalność wykonywana osobiście albo jako działalność gospodarcza – zależnie od skali aktywności. Podatek według skali to 12 proc. do 120 tys. zł oraz 32 proc. powyżej tego progu. Przy podatku liniowym obowiązuje stawka 19 proc., a w przypadku ryczałtu – 15 lub 8,5 proc.

Najmocniej zmiany odczują początkujący twórcy, którzy dotąd rozwijali działalność bez konieczności formalnego rozliczania każdej wpłaty. Teraz nawet drobne wpływy muszą być zgłaszane, co może wpłynąć na opłacalność prowadzenia transmisji czy tworzenia treści w sieci. Skarbówka jasno zapowiada: era nieopodatkowanych darowizn i ukrytej sprzedaży w internecie właśnie się skończyła.

Czytaj też:

Nie płacił abonamentu RTV. Skarbówka zabrała mu 186 tys. złCzytaj też:

Firmowe imprezy i świąteczne prezenty bardzo interesują skarbówkę