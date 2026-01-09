Elon Musk ucieka całemu światu. Fortuna rośnie w kosmicznym tempie

Elon Musk ponownie wyprzedza wszystkich najbogatszych ludzi świata, a jego majątek zbliża się do poziomu, który dotychczas brzmiał jak fantastyka. Według danych „Forbesa” z 8 stycznia 2026 r. fortuna właściciela Tesli i SpaceX została wyceniona na 713,2 mld dolarów. To wzrost ponad dwukrotny w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Jak zauważa „Daily Mail”, Musk może stać się pierwszym człowiekiem w historii, którego majątek osiągnie bilion dolarów – i to jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Szczyt rankingu

Dla porównania: drugi w globalnym rankingu Larry Page dysponuje majątkiem szacowanym na 263,8 mld dolarów, czyli niemal trzykrotnie mniejszym. Różnica ta pokazuje, że Musk funkcjonuje dziś w zupełnie innej skali – finansowej i biznesowej.

Najważniejszym źródłem rosnącej wartości majątku Muska pozostaje Tesla. Inwestorzy wciąż traktują ją nie tylko jako producenta aut elektrycznych, ale jako technologiczny projekt przyszłości. Hasła dotyczące autonomicznej jazdy, robotaksówek czy humanoidalnego robota Optimus podtrzymują zainteresowanie giełdy, a każdy wzrost kursu przekłada się na miliardowe zwiększenie wartości aktywów Muska. Jednocześnie Tesla straciła pozycję lidera globalnej sprzedaży aut elektrycznych – wyprzedził ją chiński BYD, który rok wcześniej sprzedał 2,26 mln pojazdów. Przyczyn upatruje się w zmianach ulg podatkowych w USA, nasilonej konkurencji i kontrowersjach wokół politycznych wypowiedzi Muska.

Finansowe imperium

Drugim filarem finansowego imperium pozostaje SpaceX. Firma rozwija się w tempie, którego nie notuje żadna inna prywatna spółka kosmiczna. Starlink dominuje na rynku satelitarnym, a kolejne udane starty Starshipa podnoszą wycenę firmy do poziomów niedostępnych dla konkurencji. Wzrost wartości przynosi także xAI — odpowiedź Muska na rozwój modeli językowych, która szybko przyciąga inwestorów i powiększa skalę jego wpływów.

Choć krytycy wskazują na ryzyko związane z wysoką zmiennością kursu Tesli, trwające procesy sądowe dotyczące wynagrodzenia Muska oraz kontrowersje wokół platformy X, przedsiębiorca wielokrotnie udowadniał, że potrafi wykorzystywać rynkową dynamikę na własną korzyść. Jeśli obecne tempo wzrostu się utrzyma, rok 2026 może przejść do historii jako moment, w którym pierwszy człowiek osiągnął majątek liczony w bilionach dolarów.

