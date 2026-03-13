Czarny piątek dla złotego. Cena dolara eksplodowała

Piątek, 13 marca, to zdecydowanie nie jest szczęśliwy dzień dla złotego. Po wczorajszym wzroście wartości polskiej waluty leci ona na łeb na szyję. To prawdziwy czarny piątek dla złotego, który traci wobec wszystkich czterech głównych walut. Królem zwyżek zostaje dziś dolar — jego cena idzie ostro w górę. Pozostałe waluty — euro, frank szwajcarski i funt szterling — również rosną, choć skala wzrostów pozostaje niewielka.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7277 zł wobec 3,6878 zł wczoraj. To wzrost o 0,0399 zł, czyli 3,99 gr. Amerykańska waluta odrabia część strat z ostatnich dni, umacniając się względem złotego. To dziś największa zwyżka cenowa.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2693 zł wobec 4,2629 zł wczoraj. To wzrost o 0,0064 zł, czyli 0,64 gr. Wspólna waluta rośnie minimalnie, utrzymując względną stabilność wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7279 zł, podczas gdy w czwartek kosztował 4,7250 zł. To wzrost o 0,0029 zł, czyli 0,29 gr. Złoty pozostaje relatywnie mocny, a skala ruchu franka jest niewielka.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9436 zł wobec 4,9393 zł wczoraj. To wzrost o 0,0043 zł, czyli 0,43 gr. Brytyjska waluta lekko zyskuje wobec złotego, nadal pozostając poniżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia

USD: +3,99 gr (z 3,6878 zł do 3,7277 zł)

EUR: +0,64 gr (z 4,2629 zł do 4,2693 zł)

CHF: +0,29 gr (z 4,7250 zł do 4,7279 zł)

GBP: +0,43 gr (z 4,9393 zł do 4,9436 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 13 marca

dolar – 3,7277 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,7279 zł

funt szterling – 4,9436 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 12 marca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2629 zł

frank szwajcarski – 4,7250 zł

funt szterling – 4,9393 zł

Kursy walut – środa, 11 marca

dolar – 3,6870 zł

euro – 4,2740 zł

frank szwajcarski – 4,7357 zł

funt szterling – 4,9465 zł

Kursy walut – wtorek, 10 marca

dolar – 3,6523 zł

euro – 4,2555 zł

frank szwajcarski – 4,7092 zł

funt szterling – 4,9154 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 marca

dolar – 3,7075 zł

euro – 4,2836 zł

frank szwajcarski – 4,7569 zł

funt szterling – 4,9456 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

