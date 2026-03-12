Złoty odzyskuje wigor. Euro spada najmocniej

Po środowym osłabieniu złotego czwartek przynosi zmianę nastrojów na rynku walutowym. Polska waluta odzyskuje wigor, któremu tylko dolar się dziś nie oparł. Amerykańska waluta jako jedyna odnotowuje zwyżkę. Różnica cen jest co prawda niewielka, ale jednak minimalnie wyższa od wczorajszej. Notowania pozostałych trzech głównych walut zdecydowanie idą w dół. Najwięcej traci euro i to właśnie wspólna waluta jest dziś królową spadków. Pozostałe waluty, czyli frank szwajcarski i funt szterling, również tracą wobec złotego, choć skala tych ruchów pozostaje umiarkowana.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dziś dolar kosztuje 3,6878 zł. Wczoraj kurs wynosił 3,6870 zł. Oznacza to wzrost o 0,0008 zł, czyli 0,08 gr. Zmiana jest minimalna i wskazuje na stabilizację notowań amerykańskiej waluty wobec złotego.

Euro (EUR)

Dzisiejszy kurs euro wynosi 4,2629 zł wobec 4,2740 zł wczoraj. To spadek o 0,0111 zł, czyli 1,11 gr. Wspólna waluta wyraźniej traci wobec złotego, notując dziś największą zmianę spośród analizowanych czterech głównych walut. To środowy król spadków.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7250 zł. W środę kosztował 4,7357 zł. To spadek o 0,0107 zł, czyli 1,07 gr. Złoty lekko zyskuje wobec franka, choć skala ruchu pozostaje ograniczona.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9393 zł wobec 4,9465 zł wczoraj. To spadek o 0,0072 zł, czyli 0,72 gr. Brytyjska waluta delikatnie tanieje, oddalając się nieco od poziomu 5 zł, choć ciągle pozostaje relatywnie blisko tej psychologicznej granicy cenowej.

Podsumowanie dnia

USD: +0,08 gr (z 3,6870 zł do 3,6878 zł)

EUR: −1,11 gr (z 4,2740 zł do 4,2629 zł)

CHF: −1,07 gr (z 4,7357 zł do 4,7250 zł)

GBP: −0,72 gr (z 4,9465 zł do 4,9393 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 12 marca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2629 zł

frank szwajcarski – 4,7250 zł

funt szterling – 4,9393 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 11 marca

dolar – 3,6870 zł

euro – 4,2740 zł

frank szwajcarski – 4,7357 zł

funt szterling – 4,9465 zł

Kursy walut – wtorek, 10 marca

dolar – 3,6523 zł

euro – 4,2555 zł

frank szwajcarski – 4,7092 zł

funt szterling – 4,9154 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 marca

dolar – 3,7075 zł

euro – 4,2836 zł

frank szwajcarski – 4,7569 zł

funt szterling – 4,9456 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

