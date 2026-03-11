Złoty traci na wartości. Dolar i funt w górę

Środa przynosi osłabienie polskiej waluty. Dziś notowania wszystkich czterech głównych walut rosną, co oznacza, że złoty traci na wartości.

Największe wzrosty notują dolar i funt szterling. To właśnie amerykańska waluta ma dziś zasłużony tytuł króla zwyżek.

Na drugim biegunie jest euro – choć jego cena jest wyższa niż wczoraj, to w porównaniu ze wzrostami pozostałych walut pozostaje na końcu peletonu zwyżek. Rośnie również frank szwajcarski, choć nieco łagodniej.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dziś dolar kosztuje 3,6870 zł. Wczoraj kurs wynosił 3,6523 zł. To wzrost o 0,0347 zł, czyli 3,47 gr. Złoty osłabia się wobec dolara, który jest najdroższą spośród czterech głównych walut.

Euro (EUR)

Dzisiejszy kurs euro wynosi 4,2740 zł wobec 4,2555 zł wczoraj. To wzrost o 0,0185 zł, czyli 1,85 gr. Wspólna waluta rośnie umiarkowanie wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,7357 zł. Wczoraj kosztował 4,7092 zł. To wzrost o 0,0265 zł, czyli 2,65 gr. Złoty traci wobec franka, choć ruch pozostaje stosunkowo niewielki.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9465 zł wobec 4,9154 zł wczoraj. To wzrost o 0,0311 zł, czyli 3,11 gr. Brytyjska waluta zbliża się ponownie do poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia

USD: +3,47 gr (z 3,6523 zł do 3,6870 zł)

EUR: +1,85 gr (z 4,2555 zł do 4,2740 zł)

CHF: +2,65 gr (z 4,7092 zł do 4,7357 zł)

GBP: +3,11 gr (z 4,9154 zł do 4,9465 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 11 marca

dolar – 3,6870 zł

euro – 4,2740 zł

frank szwajcarski – 4,7357 zł

funt szterling – 4,9465 zł

Czytaj też:

Złoty dostaje łupnia. Dolar, frank i funt ostro w górę

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 10 marca

dolar – 3,6523 zł

euro – 4,2555 zł

frank szwajcarski – 4,7092 zł

funt szterling – 4,9154 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 marca

dolar – 3,7075 zł

euro – 4,2836 zł

frank szwajcarski – 4,7569 zł

funt szterling – 4,9456 zł

Czytaj też:

Popularna sieć rezygnuje ze sprzedaży tych jaj. Dobrostan kur na pierwszym miejscuCzytaj też:

Stara-nowa batalia o śmieciówki. Sejm zajmie się reformą PIP