Złoty ma dobry dzień. Dolar i frank mocno w dół

Wtorek przywraca honor polskiej walucie. Złoty odrabia straty. Wczorajsza sesja przyniosła wyraźne osłabienie polskiej waluty, jednak dziś sytuacja się odwraca. Notowania czterech głównych walut spadają. To oznacza tylko jedno – wyraźne umocnienie złotego.
Najmocniej traci dziś dolar, który jest królem dzisiejszych spadków. Wyraźnie tanieje także frank szwajcarski, a funt oddala się od poziomu 5 zł. Najmniejszą korektę notuje euro, choć i w tym przypadku widać cofnięcie po wczorajszym wzroście.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Dziś dolar kosztuje 3,6523 zł. Wczoraj kurs wynosił 3,7075 zł. To spadek o 0,0552 zł, czyli 5,52 gr. Złoty wyraźnie umacnia się wobec dolara, który zdecydowanie nie ma dziś dobrego dnia.
Euro (EUR)
Dzisiejszy kurs euro wynosi 4,2555 zł wobec 4,2836 zł wczoraj. To spadek o 0,0281 zł, czyli 2,81 gr. Wspólna waluta traci wobec złotego, choć skala ruchu jest umiarkowana.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,7092 zł. Wczoraj kosztował 4,7569 zł. To spadek o 0,0477 zł, czyli 4,77 gr. Złoty wyraźnie odzyskuje siłę wobec franka.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,9154 zł wobec 4,9456 zł wczoraj. To spadek o 0,0302 zł, czyli 3,02 gr. Brytyjska waluta cofa się po wcześniejszych wzrostach, a widmo przekroczenia ceny 5 zł zdecydowanie się oddala.
Podsumowanie dnia
- USD: -5,52 gr (z 3,7075 zł do 3,6523 zł)
- EUR: -2,81 gr (z 4,2836 zł do 4,2555 zł)
- CHF: -4,77 gr (z 4,7569 zł do 4,7092 zł)
- GBP: -3,02 gr (z 4,9456 zł do 4,9154 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – wtorek, 10 marca
- dolar – 3,6523 zł
- euro – 4,2555 zł
- frank szwajcarski – 4,7092 zł
- funt szterling – 4,9154 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 9 marca
- dolar – 3,7075 zł
- euro – 4,2836 zł
- frank szwajcarski – 4,7569 zł
- funt szterling – 4,9456 zł
Ceny walut w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 2 do 6 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 6 marca
- dolar – 3,6962 zł
- euro – 4,2782 zł
- frank szwajcarski – 4,7262 zł
- funt szterling – 4,9251 zł
Kursy walut – czwartek, 5 marca
- dolar – 3,6771 zł
- euro – 4,2739 zł
- frank szwajcarski – 4,7205 zł
- funt szterling – 4,9108 zł
Kursy walut – środa, 4 marca
- dolar – 3,6770 zł
- euro – 4,2685 zł
- frank szwajcarski – 4,6935 zł
- funt szterling – 4,9125 zł
Kursy walut – wtorek, 3 marca
- dolar – 3,6820 zł
- euro – 4,2732 zł
- frank szwajcarski – 4,6853 zł
- funt szterling – 4,8962 zł
Kursy walut – poniedziałek, 2 marca
- dolar – 3,6056 zł
- euro – 4,2304 zł
- frank szwajcarski – 4,6696 zł
- funt szterling – 4,8215 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
