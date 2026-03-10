Złoty ma dobry dzień. Dolar i frank mocno w dół

Wtorek przywraca honor polskiej walucie. Złoty odrabia straty. Wczorajsza sesja przyniosła wyraźne osłabienie polskiej waluty, jednak dziś sytuacja się odwraca. Notowania czterech głównych walut spadają. To oznacza tylko jedno – wyraźne umocnienie złotego.

Najmocniej traci dziś dolar, który jest królem dzisiejszych spadków. Wyraźnie tanieje także frank szwajcarski, a funt oddala się od poziomu 5 zł. Najmniejszą korektę notuje euro, choć i w tym przypadku widać cofnięcie po wczorajszym wzroście.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dziś dolar kosztuje 3,6523 zł. Wczoraj kurs wynosił 3,7075 zł. To spadek o 0,0552 zł, czyli 5,52 gr. Złoty wyraźnie umacnia się wobec dolara, który zdecydowanie nie ma dziś dobrego dnia.

Euro (EUR)

Dzisiejszy kurs euro wynosi 4,2555 zł wobec 4,2836 zł wczoraj. To spadek o 0,0281 zł, czyli 2,81 gr. Wspólna waluta traci wobec złotego, choć skala ruchu jest umiarkowana.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,7092 zł. Wczoraj kosztował 4,7569 zł. To spadek o 0,0477 zł, czyli 4,77 gr. Złoty wyraźnie odzyskuje siłę wobec franka.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9154 zł wobec 4,9456 zł wczoraj. To spadek o 0,0302 zł, czyli 3,02 gr. Brytyjska waluta cofa się po wcześniejszych wzrostach, a widmo przekroczenia ceny 5 zł zdecydowanie się oddala.

Podsumowanie dnia

USD: -5,52 gr (z 3,7075 zł do 3,6523 zł)

EUR: -2,81 gr (z 4,2836 zł do 4,2555 zł)

CHF: -4,77 gr (z 4,7569 zł do 4,7092 zł)

GBP: -3,02 gr (z 4,9456 zł do 4,9154 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 10 marca

dolar – 3,6523 zł

euro – 4,2555 zł

frank szwajcarski – 4,7092 zł

funt szterling – 4,9154 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 9 marca

dolar – 3,7075 zł

euro – 4,2836 zł

frank szwajcarski – 4,7569 zł

funt szterling – 4,9456 zł

Ceny walut w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 2 do 6 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 6 marca

dolar – 3,6962 zł

euro – 4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,7262 zł

funt szterling – 4,9251 zł

Kursy walut – czwartek, 5 marca

dolar – 3,6771 zł

euro – 4,2739 zł

frank szwajcarski – 4,7205 zł

funt szterling – 4,9108 zł

Kursy walut – środa, 4 marca

dolar – 3,6770 zł

euro – 4,2685 zł

frank szwajcarski – 4,6935 zł

funt szterling – 4,9125 zł

Kursy walut – wtorek, 3 marca

dolar – 3,6820 zł

euro – 4,2732 zł

frank szwajcarski – 4,6853 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – poniedziałek, 2 marca

dolar – 3,6056 zł

euro – 4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,6696 zł

funt szterling – 4,8215 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

