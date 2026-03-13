Padła „piątka” w Mini Lotto. Ogromne pieniądze dla Polaka

Wczorajsze losowanie Lotto nie przyniosło tak oczekiwanej „szóstki”. Głównej wygranej nie było również w losowaniu Lotto Plus. Za to Mini Lotto znów sypnęło sporymi pieniędzmi. W czwartkowy wieczór padła warta prawie pół miliona złotych „piątka”. To jednak jedna z najwyższych wygranych marca w tej grze.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 12 marca, w Lotto nie padła „szóstka”.
Dodatkowe wygrane:
- 78 „piątek” – każda po 5 453,60 zł
- 4 557 „czwórek” – każda po 128,00 zł
- 82 056 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 44 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 2 657 „czwórek” – każda po 100 zł
- 52 898 „trójek” – każda po 10 zł
W Mini Lotto główna wygrana
Mini Lotto ponownie z główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 468 054,40 zł. Szczęśliwy los został kupiony online na lotto.pl.
Dodatkowe wygrane:
- 274 „czwórki” – każda po 683,30 zł
- 9 138 „trójek” – każda po 30,80 zł
Wyniki Lotto – 12.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7325, które odbyło się 12 marca 2026 roku, to:
5, 6, 10, 15, 36, 42
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 12.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7325 z 12 marca 2026 roku to:
14, 23, 26, 30, 31, 36
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 12.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7256, które odbyło się 12 marca 2026 roku, to:
11, 17, 22, 31, 41
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Na horyzoncie kumulacja
Brak „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualnie do wygrania jest gigantyczna kwota – aż 20 mln zł. Czy najbliższe losowanie przyniesie szczęśliwy los? Dowiemy się już w sobotę. Właśnie 14 marca o godzinie 22:00 rozpocznie się losowanie, które może wzbogacić kieszeń o okrągłe 20 milionów.
Czytaj też:
13 mln zł to tylko początek. Tak Polacy wygrywają w Eurojackpot
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
Czytaj też:
Złoty odzyskuje wigor. Euro spada najmocniejCzytaj też:
Złoty pod kreską. Ceny dolara i funta wystrzeliły