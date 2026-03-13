Padła „piątka” w Mini Lotto. Ogromne pieniądze dla Polaka

Wczorajsze losowanie Lotto nie przyniosło tak oczekiwanej „szóstki”. Głównej wygranej nie było również w losowaniu Lotto Plus. Za to Mini Lotto znów sypnęło sporymi pieniędzmi. W czwartkowy wieczór padła warta prawie pół miliona złotych „piątka”. To jednak jedna z najwyższych wygranych marca w tej grze.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 12 marca, w Lotto nie padła „szóstka”.

Dodatkowe wygrane:

78 „piątek” – każda po 5 453,60 zł

4 557 „czwórek” – każda po 128,00 zł

82 056 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

44 „piątki” – każda po 3 500 zł

2 657 „czwórek” – każda po 100 zł

52 898 „trójek” – każda po 10 zł

W Mini Lotto główna wygrana

Mini Lotto ponownie z główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 468 054,40 zł. Szczęśliwy los został kupiony online na lotto.pl.

Dodatkowe wygrane:

274 „czwórki” – każda po 683,30 zł

9 138 „trójek” – każda po 30,80 zł

Wyniki Lotto – 12.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7325, które odbyło się 12 marca 2026 roku, to:

5, 6, 10, 15, 36, 42

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 12.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7325 z 12 marca 2026 roku to:

14, 23, 26, 30, 31, 36

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 12.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7256, które odbyło się 12 marca 2026 roku, to:

11, 17, 22, 31, 41

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Na horyzoncie kumulacja

Brak „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualnie do wygrania jest gigantyczna kwota – aż 20 mln zł. Czy najbliższe losowanie przyniesie szczęśliwy los? Dowiemy się już w sobotę. Właśnie 14 marca o godzinie 22:00 rozpocznie się losowanie, które może wzbogacić kieszeń o okrągłe 20 milionów.

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

